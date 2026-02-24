Johannes Høsflot Klæbo, icona dello sci di fondo, ha scritto la storia alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, diventando il primo atleta a conquistare sei medaglie d'oro in una singola edizione dei Giochi. Con un bottino olimpico di 11 ori e 13 medaglie complessive, Klæbo ha raggiunto ogni possibile traguardo nel suo sport. In cerca di nuove sfide, il suo prossimo passo potrebbe rivelarsi un clamoroso salto verso il ciclismo professionistico. Thor Hushovd, ex campione del mondo di ciclismo e attuale Team manager della Uno X, ha svelato che Klæbo si è già allenato con i corridori della sua squadra.

Hushovd: 'Ha un talento naturale'

Durante un'intervista con Velo, Hushovd ha espresso la sua ammirazione per le abilità naturali di Klæbo sulla bici, affermando che lo sciatore ha dimostrato di possedere un talento innato per il ciclismo. "Ho pedalato con lui ed è evidente che ha un talento naturale. Si siede benissimo sulla bici, ha un ottimo controllo e si adatta rapidamente", ha commentato Hushovd, sottolineando la potenza fisica di Klæbo.

Hushovd ha sempre visto in Klæbo "delle capacità fisiche straordinarie, qualcosa di unico". Questo non sorprende, considerando che Klæbo ha dominato la scena dello sci di fonod negli ultimi anni. La transizione verso il ciclismo è intrigante, ma lo pone davanti a molte incognite.

Nelle ultime stagioni, Klæbo ha mostrato un forte interesse per il mondo del ciclismo, accompagnando gli atleti Uno-X nei loro allenamenti e partecipando a ricognizioni prima delle gare primaverili.

L'idea di un crossover tra sci di fondo e ciclismo non è nuova, ma l'invito di Hushovd rappresenta un'opportunità concreta per Klæbo. "L'anno scorso ho detto a Klaebo che, una volta completate le Olimpiadi, avrebbe dovuto considerare la possibilità di provare alcune sessioni con il team Uno X", ha aggiunto Hushovd, evidenziando che questa proposta non è solo teorica.

Klæbo: 'Entrare nella Uno X potrebbe essere il prossimo passo'

L'ex campione mondiale ha già condiviso diverse sessioni di allenamento con Klæbo, e il risultato è stato positivo, lasciando intravedere un futuro luminoso nel ciclismo per lo sciatore norvegese.

Klæbo, dal canto suo, non ha certo scartato l'idea di unirsi al team Uno-X. Prima dei Giochi aveva dichiarato: "Devo partecipare alle Olimpiadi, e poi vedremo. Dopo le Olimpiadi, inizierò a pensare a cosa farò dopo, quindi forse entrare a far parte del team Uno-X potrebbe essere il prossimo obiettivo".

Queste parole manifestano un'apertura verso nuove esperienze, per trovare nuove motivazioni dopo aver conquistato tutto il conquistabile nello sci di fondo. La domanda rimane: Klæbo, con il suo formidabile background di fondista, potrà realmente trasferire le sue eccezionali doti fisiche al ciclismo professionistico su strada? Hushovd è ottimista: "Con il motore che ha, potrebbe avere successo in quasi tutti gli sport di resistenza". Tuttavia, il percorso da seguire non sarà privo di sfide. I ritmi e le dinamiche del ciclismo sono differenti da quelli dello sci di fondo, e Klæbo dovrà adattarsi a un nuovo modo di competere.