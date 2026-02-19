L'UAE Tour ha messo in evidenza le difficoltà di Remco Evenepoel in salita, emerse durante la terza tappa con arrivo a Jebel Mobrah. La prestazione negativa del campione belga, che ha perso più di due minuti, ha suscitato diverse riflessioni tra addetti ai lavori e appassionati. Sebbene Evenepoel sia uno dei più grandi campioni del ciclismo mondiale, il suo rendimento in montagna sembra essere influenzato da fattori che vanno oltre la semplice potenza espressa in watt.

'Angolo dell'anca troppo stretto'

In questo contesto, il biomeccanico Rok Stojan si è espresso riguardo alla questione, sottolineando come la posizione in bicicletta di Evenepoel possa essere determinante per le sue prestazioni.

Stojan ha fatto notare che, sebbene il motore di Evenepoel sia indubbiamente di alto livello, gli angoli di bikefit utilizzati dal ciclista raccontano una storia diversa. "La trappola dell'anca" è un concetto centrale nel ragionamento di Stojan.

Secondo il biomeccanico, l'angolo dell'anca di Evenepoel è troppo stretto, il che limita la libertà di movimento dei glutei. Questa condizione porta a una situazione in cui i glutei, fondamentali per generare potenza, risultano "bloccati". Di conseguenza, il ciclista non riesce a sfruttare appieno la sua forza muscolare.

'Il quadricipite deve svolgere tutto il lavoro'

Un altro aspetto critico evidenziato da Stojan riguarda il sovraccarico del quadricipite.

Poiché l'anca non è in grado di liberare il suo potenziale, il quadricipite è costretto a svolgere il 100% del lavoro, operando in una posizione non ottimale e contratta. Questo sforzo eccessivo si traduce rapidamente in affaticamento muscolare, eventuali crampi e una progressiva perdita di stabilità, elementi che possono incidere negativamente sulla performance in salita.

In altre parole, una potenza elevata non è sempre sufficiente; ciò che conta è saperla utilizzare nella maniera più efficiente possibile. La performance di Remco Evenepoel potrebbe quindi necessitare di una riconsiderazione a livello biomeccanico. Ottimizzando la sua posizione, Stojan è convinto che Evenepoel possa non solo migliorare il suo rendimento in salita, ma anche affrontare con maggiore successo le sfide future delle tappe di montagna.