Frankie Dettori ha detto addio alle corse con un ultimo, emozionante show in Brasile, dove ha chiuso la carriera con una vittoria simbolica e carica di significato. Il fantino italiano, 55 anni, aveva annunciato il ritiro alla fine dello scorso anno e ha scelto il Grande Premio Estado do Rio de Janeiro, in sella a Bet You Can, per la sua passerella finale.

Un finale da leggenda

Il sipario sulla carriera di Dettori si è chiuso nel modo più spettacolare: dopo il successo in sella a Bet You Can, ha eseguito la tradizionale flying dismount, la discesa volante che per decenni è stata il suo marchio di fabbrica.

"Ora posso riposare, qualunque cosa accada. Non avrei potuto chiedere di meglio per concludere", ha dichiarato il fantino dopo la vittoria. "Dal momento in cui sono salito a cavallo è stato fenomenale. È un posto fantastico dove finire. È difficile esprimere a parole quello che sento. La corsa è stata la mia vita, ho iniziato in Italia quasi 40 anni fa e questo sport mi ha dato tutto. Ho amato ogni singolo momento. Ho girato il mondo, conosciuto persone incredibili, cavalcato cavalli straordinari. Grazie a chi ha fatto vivere al ragazzino che ero il suo sogno".

Numeri e contesto

La carriera di Dettori si chiude dopo 35 anni, con oltre 3.300 vittorie all’attivo. Tra i momenti più memorabili, i sette successi in una sola giornata ad Ascot nel 1996, i celebri "Magnifici Sette", e stagioni da protagonista nei principali ippodromi del mondo.

Il 2019 è stato il suo anno d’oro dal punto di vista economico, con quasi dieci milioni di euro vinti, grazie anche al sodalizio con il trainer John Gosden e la fuoriclasse Enable. Il suo carisma e la spettacolarità delle sue performance hanno contribuito a rendere l’ippica più popolare negli anni Novanta, portando lo sport oltre i suoi confini tradizionali.

Il futuro oltre la sella

Il ritiro arriva meno di un anno dopo una vicenda personale difficile: una lunga disputa fiscale nel Regno Unito che si è conclusa con una bancarotta, un episodio che ha offuscato il finale della sua storia sportiva. Ora, chiusa l’attività in sella, Dettori resterà nel mondo delle corse come ambasciatore globale di un marchio legato all’ippica.

Doppietta finale in Brasile

Dettori ha concluso la sua carriera con una doppietta in Brasile: prima con Speak Alpha, poi con Bet You Can nel Grade One Grande Premio Estado do Rio de Janeiro, la prima tappa della Triple Crown brasiliana. Anche in queste occasioni ha celebrato con la flying dismount, chiudendo in grande stile una carriera straordinaria.