La NTT IndyCar Series riparte da St. Petersburg: è qui che si aprirà la stagione 2026, con il primo dei diciassette appuntamenti in programma. La notizia conferma il ritorno del Gran Premio inaugurale sul tracciato cittadino della Florida.

Il circuito, lungo 1,800 miles (2,897 km) e composto da quattordici curve, include anche una porzione dell’aeroporto Albert Whitted. Tra i piloti che hanno già vinto su questo tracciato figurano Marcus Ericsson (2023), Scott McLaughlin (2022), Josef Newgarden (2018‑2019), Pato O’Ward (2024), Will Power (2010‑2014) e Alex Palou (2025).

Una novità importante: la NASCAR Truck Series

Per la prima volta, l’evento di St. Petersburg ospiterà anche una gara della NASCAR Truck Series. Si tratta della prima delle due manifestazioni “combinate” tra IndyCar e NASCAR previste nel calendario: la seconda si svolgerà la settimana successiva a Phoenix, dove le monoposto IndyCar saranno presenti come supporto della NASCAR Cup Series.

Contesto e calendario

Il GP di St. Petersburg inaugura una stagione che proseguirà con tappe a Phoenix, Arlington e Barber Motorsport Park. La conferma del tracciato e del calendario è coerente con le informazioni ufficiali sul programma 2026, che prevedono l’apertura il 1° marzo sul circuito cittadino di St. Petersburg, seguita da Phoenix e Arlington tra gli eventi di marzo.

Programma 2026

