Milano ha ospitato lo Sport Tech Day svizzero presso la House of Switzerland, nello Swiss Corner. L'iniziativa, dedicata all’innovazione tecnologica applicata allo sport, ha visto la partecipazione di istituzioni, università, aziende e start-up elvetiche.

L’evento, promosso da House of Switzerland in collaborazione con Presenza Svizzera e con il supporto della Fondazione Losanna Capitale Olimpica, ha esplorato quattro aree tematiche principali: prestazione e allenamento, sviluppo dell’attrezzatura, broadcasting e coinvolgimento dei fan, e salute e prevenzione degli infortuni.

L’ecosistema svizzero dell’innovazione sportiva

“La Svizzera è un Paese leader nell’innovazione ed è anche un Paese di sport”, ha dichiarato l’ambasciatore Alexandre Edelmann, capo di Presenza Svizzera. “Qui presentiamo progetti che mostrano come la tecnologia possa rappresentare un vantaggio concreto per lo sport, grazie al lavoro con università, start up e imprese”.

Ambrogio Fasoli, vicepresidente accademico dell’EPFL di Losanna, ha aggiunto: “lo Sport Tech Day dimostra quanto l’ecosistema svizzero che unisce sport, tecnologia, educazione e imprese sia coeso e innovativo. È capace di portare nuove soluzioni allo sport e, allo stesso tempo, di trasferire le competenze sviluppate in questo ambito ad altri settori, come quello della salute”.

Tecnologie all’avanguardia per lo sport

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per mettere in luce un ecosistema collaborativo unico, in cui università, start-up e imprese svizzere lavorano sinergicamente per sviluppare soluzioni tecnologiche d’avanguardia applicate allo sport. I quattro temi affrontati riflettono un approccio integrato che spazia dalla performance atletica alla sicurezza, fino al coinvolgimento del pubblico.

In particolare, il focus su broadcasting e coinvolgimento dei fan evidenzia l’importanza di rendere lo sport più accessibile e interattivo. L’attenzione alla salute e alla prevenzione degli infortuni, invece, sottolinea l’impegno verso un approccio responsabile e sostenibile nel mondo sportivo.

Tra le tecnologie presentate figuravano sistemi indossabili, allenamento basato sui dati, performance potenziate dall’intelligenza artificiale, design innovativo per l’abbigliamento invernale, materiali autoriparanti, realtà aumentata, esoscheletri, sensori biometrici e dispositivi per la sicurezza oro-facciale. L’evento ha visto la partecipazione di realtà come l’EPFL (Politecnico federale di Losanna), l’ETH di Zurigo, HEIG-VD, UNIL, Augmentedbrainlabs, Bearmind, CompPair, Pomoca, Performance Mouthguard, Stöckli e altre ancora, che hanno illustrato innovazioni quali sci autoriparanti, strumenti di allenamento virtuale, caschi intelligenti e paradenti avanzati.

Questa giornata immersiva ha offerto ai visitatori l’opportunità di esplorare tecnologie che stanno plasmando il futuro dello sport, dimostrando come l’innovazione svizzera possa contribuire a migliorare le performance, la sicurezza e l’esperienza sportiva in modo sostenibile.