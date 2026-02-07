L’Italia si prepara ad affrontare la Scozia nella prima giornata del Sei Nazioni 2026, con calcio d’inizio previsto allo Stadio Olimpico alle 15.10. Il commissario tecnico Gonzalo Quesada deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili a causa di infortuni: mancheranno infatti Ange Capuozzo, Gianmarco Lucchesi, Sebastian Negri, Ross Vintcent e Tommaso Allan. A centrare la mediana di mischia, Alessandro Fusco viene promosso titolare per sopperire alle assenze di Varney e Page‑Relo. In questo contesto, Michele Lamaro, Juan Ignacio Brex e Paolo Garbisi celebrano un traguardo importante, raggiungendo le cinquanta presenze con la maglia azzurra.

La formazione ufficiale annunciata per l’Italia vede Leonardo Marin schierato estremo, con Louis Lynagh e Monty Ioane ad occupare le ali. Al centro della difesa, Brex e Tommaso Menoncello. La regia sarà affidata a Garbisi, con Fusco a gestire la mediana. La terza linea sarà composta da Lorenzo Cannone, Manuel Zuliani e capitan Lamaro. In seconda linea, Andrea Zambonin e Niccolò Cannone. Il pacchetto di mischia vedrà Simone Ferrari, Giacomo Nicotera e Danilo Fischetti. A disposizione dalla panchina ci saranno Tommaso Di Bartolomeo, Mirco Spagnolo, Muhamed Hasa, Federico Ruzza, Riccardo Favretto, Alessandro Garbisi, Giacomo Da Re e Lorenzo Pani.

Una squadra in emergenza ma con certezze

Le numerose defezioni obbligano Quesada a rivedere assetti consolidati, ma la scelta di promuovere Fusco titolare e di schierare Marin all’estremo testimonia la fiducia nella profondità della rosa a disposizione.

La celebrazione delle cinquanta presenze per Lamaro, Brex e Garbisi rappresenta un segnale di continuità e leadership, elementi fondamentali in un momento così delicato per la squadra.

Contesto e precedenti

Ulteriori indisponibilità, secondo quanto riportato, riguardano Riccioni, Trulla, Todaro e Varney, ampliando ulteriormente la lista degli assenti. Nonostante le difficoltà, lo staff tecnico ha scelto di evitare alibi, puntando sulla solidità del gruppo e sulla capacità di adattamento dei giocatori. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e TV8, con possibilità di streaming su Sky Go, NOW e tv8.it. OA Sport offrirà invece una diretta testuale dell’incontro.