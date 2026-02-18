Mercoledì 18 febbraio 2026 segna l'inizio della terza tappa dell’UAE Tour, con partenza da Umm al Quwain e un arrivo inedito in salita a Jebel Mobrah. La frazione, lunga 183 km, costituisce il primo vero test per gli scalatori nella corsa emiratina. Remco Evenepoel è chiamato a difendere la maglia di leader, conquistata nella cronometro di ieri.

Il via è previsto alle 9.30 ora italiana. Dopo una lunga fase iniziale priva di difficoltà altimetriche, la corsa entrerà nel vivo a circa venti chilometri dall’arrivo. Una breve salita e una discesa veloce anticiperanno l’ascesa decisiva.

La salita finale misura quindici chilometri, con una pendenza media del sette per cento. Negli ultimi sei chilometri, l'ascesa si intensifica notevolmente, raggiungendo punte fino al diciassette per cento.

Il primo confronto tra gli scalatori

La tappa odierna rappresenta un banco di prova cruciale per la classifica generale. La salita di Jebel Mobrah, mai affrontata prima in questa competizione, potrebbe stravolgere la leadership. Evenepoel, attuale detentore della maglia rossa, dovrà resistere agli attacchi dei suoi rivali più in forma. Tra i protagonisti attesi in questa tappa, oltre a Evenepoel (Red Bull Bora‑hansgrohe), figurano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG), vincitore della prima tappa, Antonio Tiberi (Bahrain‑Victorious), Luke Plapp (Team Jayco AlUla), Ilan van Wilder (Soudal Quick‑Step), Derek Gee (Lidl Trek) e Finn Fischer‑Black (Red Bull Bora‑hansgrohe).

Del Toro, in particolare, cercherà di confermare il suo ottimo stato di forma.

Contesto della competizione

L'edizione 2026 dell’UAE Tour si svolge tra il sedici e il ventidue febbraio, articolandosi su sette tappe per un totale di 978,2 km. La prima tappa, inizialmente prevista di 144 km, è stata accorciata a 118 km a causa del vento, con l'eliminazione dei giri sul Tel Moreeb cycle track per ragioni di sicurezza. La cronometro di ieri ha visto Remco Evenepoel imporsi con un tempo di 13’03” su una distanza di 12,2 km, assicurandosi così la maglia di leader della classifica generale.

La diretta testuale di OA Sport accompagnerà gli appassionati minuto per minuto lungo questa frazione decisiva.