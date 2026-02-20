Jonathan Milan è pronto a confermarsi protagonista nella quinta tappa dell’UAE Tour 2026. La frazione, in programma oggi, si snoderà per 166 chilometri tra Dubai Al Mamzar Park e la Hamdan Bin Mohammed Smart University. Il velocista della Lidl‑Trek, reduce dalla vittoria nella quarta tappa a Fujairah, è determinato a conquistare un secondo successo consecutivo.

Il contesto della corsa

I velocisti tornano ad essere i protagonisti su un tracciato che si preannuncia perfettamente adatto alle loro caratteristiche. Nella tappa di ieri, Jonathan Milan ha ottenuto una vittoria di tappa in volata, superando Ethan Vernon (NSN Cycling Team) e il fratello Matteo Milan (Groupama‑FDJ United).

Buona anche la prestazione di Matteo Malucelli (XDS Astana Team), sesto al traguardo.

La classifica generale vede ancora Antonio Tiberi indossare la maglia rossa di leader. Il corridore mantiene un vantaggio di ventuno secondi sul messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates‑XRG) e di un minuto sul colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team). La tappa odierna, priva di significative difficoltà altimetriche, dovrebbe concludersi nuovamente con una volata di gruppo, offrendo a Milan un’altra concreta opportunità di successo.

Favoriti e dinamiche attese

Tra i principali avversari di Jonathan Milan spiccano i connazionali Daniel Skerl (Bahrain‑Victorious), Alberto Dainese (Soudal Quick‑Step) e Matteo Malucelli (XDS Astana Team).

Non vanno sottovalutati neanche il britannico Ethan Vernon (NSN Cycling Team), il colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates‑XRG) e gli olandesi Fabio Jakobsen e Casper van Uden (Team Picnic PostNL). La partenza è fissata per le ore 10:30.

Le conferme internazionali

La vittoria di Jonathan Milan nella quarta tappa ha trovato riscontro anche nella cronaca internazionale. Testate come The National hanno confermato il successo dell’italiano su Ethan Vernon e il fratello Matteo, sottolineando come Antonio Tiberi abbia mantenuto la leadership della classifica generale. Il vantaggio di Tiberi su Isaac Del Toro e Harold Tejada è stato confermato in ventuno secondi e un minuto, rispettivamente.

Anche Remco Evenepoel, dopo una tappa condotta in modo conservativo, si mantiene a un minuto e quarantacinque secondi dal leader.

Ulteriori resoconti, come quello di CyclingStage, hanno ribadito l’esito della volata e la classifica generale aggiornata, con Tiberi saldamente in maglia rossa, seguito da Del Toro e Tejada.