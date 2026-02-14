Jordan Stolz, giovane pattinatore di velocità statunitense, ha conquistato la medaglia d’oro nei 1.000 metri maschili alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026. La sua prestazione non solo gli è valsa il titolo olimpico, ma ha anche stabilito un nuovo record olimpico, attirando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Il trionfo nei 1.000 metri

Stolz ha fermato il cronometro a 1’06"28, superando il precedente record olimpico di 1’07"18, risalente ai Giochi di Salt Lake City 2002. La medaglia d’argento è andata all’olandese Jenning de Boo, mentre il bronzo è stato conquistato dal cinese Ning Zhongyan.

Per la squadra azzurra, Daniele Di Stefano ha ottenuto un buon settimo posto.

Le prossime sfide di Stolz

Dopo questo significativo successo nei 1.000 metri, Jordan Stolz si prepara ad affrontare le prossime competizioni del programma olimpico. Tra queste figurano i 500 metri, i 1.500 metri e la mass start. L'atleta americano è considerato uno dei protagonisti più attesi di questa edizione dei Giochi, forte delle sue recenti vittorie e della sua capacità di eccellere nelle distanze veloci.

Il Milano Speed Skating Stadium, un impianto temporaneo allestito nella struttura fieristica di Rho, fa da cornice alle gare di pattinaggio di velocità. È qui che Stolz ha già dimostrato il suo valore con la vittoria nei 1.000 metri, e ora punta a confermarsi anche nelle altre discipline.

Il contesto olimpico

Il calendario delle gare di pattinaggio di velocità prosegue con un fitto programma che vede sfidarsi i migliori atleti a livello mondiale. L'attenzione rimane alta su Jordan Stolz, che dopo aver siglato il record olimpico nei 1.000 metri si candida a essere uno dei grandi protagonisti di Milano‑Cortina 2026.