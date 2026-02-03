Jorge Martin, campione del mondo MotoGP 2024, ha annunciato di non aver ancora ricevuto il via libera medico per il ritorno in sella, pur mostrando fiducia: "tornerò sulla moto molto presto". La dichiarazione giunge durante i test ufficiali di Sepang, dove il pilota spagnolo è presente in veste di osservatore. Martin ha dovuto rinunciare alle prove in pista a seguito di due interventi chirurgici subiti a metà dicembre, uno allo scafoide sinistro e uno alla clavicola destra.

Il pilota ha spiegato di sentirsi meglio rispetto a Valencia, ultima sua apparizione in gara.

"Non ho ancora l’ok dei dottori ma tornerò sulla moto molto presto e inizierò a preparare la stagione", ha affermato. Ha inoltre aggiunto che, dopo Valencia, aveva iniziato a non sentirsi a proprio agio fisicamente, spingendolo a effettuare controlli che hanno evidenziato la necessità di ulteriori interventi, una decisione che ha definito "la scelta giusta".

Obiettivo Thailandia e coinvolgimento nel team

L'obiettivo dichiarato da Martin è essere presente in Thailandia per il Gran Premio che darà il via al Mondiale 2026, in programma dal 27 febbraio al 1 marzo. "Il piano è essere in Thailandia", ha confermato. Ha lodato il lavoro svolto da Aprilia, sottolineando la sua presenza a Sepang per essere coinvolto nelle attività del team, prepararsi mentalmente alle competizioni e identificare gli aspetti su cui concentrarsi per arrivare pronto all'appuntamento thailandese.

La sua presenza serve anche a supportare la squadra e a familiarizzare con la nuova moto.

Rumors sul futuro: “Sono concentrato sulla stagione 2026”

In merito alle indiscrezioni su un possibile accordo con Yamaha per il 2027, Martin ha commentato con un sorriso: "È molto divertente sentire i rumors e cosa dice la gente, ma se sono qui oggi è perché sono completamente concentrato sulla stagione 2026". Ha precisato che, sebbene sia normale che una parte del suo entourage lavori per il suo futuro, al momento non ha ancora certezze e le trattative sono in corso.

Contesto e precedenti infortuni

Martin è stato costretto a saltare i test di Sepang (3-5 febbraio) a causa degli interventi chirurgici di dicembre allo scafoide sinistro e alla clavicola destra.

Al suo posto, Aprilia ha schierato il collaudatore Lorenzo Savadori, privando il pilota di dati preziosi per lo sviluppo della nuova RS-GP26. La sua prima stagione con Aprilia è stata pesantemente condizionata da una serie di infortuni, con un 2025 segnato da numerose interruzioni e un rientro in pista solo a metà stagione. Nonostante le difficoltà, Martin ha ribadito la sua determinazione a recuperare e a essere competitivo fin dall'inizio del campionato 2026.