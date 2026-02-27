La Juventus ha designato Pierre Kalulu per la conferenza stampa di presentazione della trasferta contro la Roma. Sarà il difensore francese a parlare alla vigilia dello spareggio Champions, e non l’allenatore. L’appuntamento è fissato per sabato alle 15.30 all’Allianz Stadium.

Una scelta comunicativa non inedita

Non si tratta della prima volta che la Juventus affida la presentazione di una partita a un giocatore anziché al tecnico. Un precedente si è verificato in occasione del derby d’Italia contro l’Inter dello scorso 14 febbraio, quando a parlare fu il capitano Manuel Locatelli.

Contesto e modalità della conferenza

La decisione di far parlare Kalulu in conferenza stampa rappresenta una scelta comunicativa particolare in vista del match contro i giallorossi. L’assenza di Spalletti dalla sala stampa è stata ufficialmente comunicata, e i giornalisti assisteranno all’intervento del difensore francese.

Il profilo di Pierre Kalulu

Pierre Kalulu è un difensore francese che milita nella Juventus. La sua versatilità e affidabilità lo hanno reso una figura di rilievo nella retroguardia bianconera. La scelta di affidare a un giocatore la conferenza stampa può essere interpretata come una strategia per alleggerire la pressione sul tecnico o per valorizzare il ruolo di leadership all’interno dello spogliatoio.