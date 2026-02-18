Il difensore della Juventus Lloyd Kelly è stato vittima di insulti razzisti sui social. L’episodio è emerso da una storia pubblicata dallo stesso giocatore sul suo profilo Instagram, in cui ha condiviso un commento offensivo ricevuto da un utente: “Torna allo zoo”. Kelly ha risposto con fermezza: “Le critiche fanno parte della vita e anche dello sport, e le ho sempre accettate: ognuno ha diritto alla propria opinione. Ma questo non lo accetterò – ha scritto l’inglese classe 1998 – le parole e le azioni hanno un significato e anche delle conseguenze”.

Il contesto dell’accaduto

L’episodio è stato reso noto dalla redazione dell’ANSA da Torino. Il commento razzista è stato pubblicato da un utente sul profilo Instagram di Kelly e successivamente rilanciato dallo stesso calciatore nelle sue storie, accompagnato da una risposta decisa e consapevole.

La reazione di Kelly

Kelly ha voluto distinguere tra critiche legittime e insulti discriminatori. Ha sottolineato che, sebbene le critiche facciano parte dello sport, non intende tollerare affermazioni di natura razzista. Con chiarezza ha affermato che “le parole e le azioni hanno un significato e anche delle conseguenze”, lasciando intendere che l’episodio non resterà senza risposta.

Precedenti nel calcio italiano

Un episodio simile era accaduto nel febbraio 2025, quando Moise Kean, allora attaccante della Fiorentina, fu bersaglio di insulti razzisti sui social dopo una partita contro l’Inter. Kean reagì pubblicando gli insulti ricevuti, commentando: “Ancora, nel 2025…”. La Fiorentina prese posizione con un comunicato ufficiale, esprimendo vicinanza al giocatore e segnalando gli autori alle autorità competenti.

Questi casi evidenziano come il razzismo sui social continui a rappresentare una piaga nel calcio, spingendo club e giocatori a reagire con fermezza e a chiedere responsabilità.