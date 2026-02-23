La Juventus osserva un giorno di riposo dopo la sconfitta contro il Como e in vista del ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray. A Torino, alla Continassa, Luciano Spalletti ha concesso un giorno libero alla squadra, che tornerà ad allenarsi martedì mattina con la rifinitura prevista intorno a mezzogiorno.

Nonostante il riposo collettivo, due giocatori si sono presentati comunque al centro sportivo: Bremer e Yildiz. Entrambi hanno proseguito con le terapie, restando sotto stretta osservazione dello staff medico. Al momento, entrambi sono in dubbio per la sfida di mercoledì, ma l’allenatore spera ancora di recuperarli per tentare la rimonta dopo il pesante 5‑2 subito a Istanbul.

Il punto sugli infortunati

La giornata di riposo concessa da Spalletti arriva in un momento cruciale: la Juventus deve invertire la rotta nella gara di ritorno contro il Galatasaray, in programma all’Allianz Stadium. La presenza di Bremer e Yildiz, seppur incerta, rappresenta un elemento di speranza per la squadra bianconera.

Condizioni fisiche

Bremer è alle prese con un’infiammazione al flessore, mentre Yildiz ha subito una doppia botta alla gamba sinistra, interessando caviglia e polpaccio. Nessuno dei due è stato sottoposto a esami strumentali, ma entrambi restano in dubbio per la partita di mercoledì. Il gruppo riposerà oggi e tornerà in campo domani, nella speranza di una risposta positiva dai due giocatori.