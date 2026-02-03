La Kings League, competizione sportiva ideata da Gerard Piqué e promossa da content creator, ha annunciato un nuovo round di investimento da 63 milioni di dollari. L'operazione è stata guidata dalla società statunitense Alignment Growth, con il contributo dei suoi azionisti.

Dettagli dell’operazione

L'investimento, confermato da un comunicato ufficiale della Kings League, mira a sostenere la crescita internazionale del progetto, con un focus specifico sul lancio negli Stati Uniti. Il capitale raccolto servirà ad accelerare l'espansione globale delle piattaforme Kings League e Queens League, prevedendo anche l'introduzione di una nuova competizione domestica americana.

Obiettivi e prospettive

L'obiettivo principale di questo finanziamento è consolidare l'espansione internazionale della competizione, già presente in diversi Paesi come Brasile, Francia, Germania, Italia, Messico e Medio Oriente. L'operazione punta inoltre a esplorare opportunità strategiche di acquisizione e innovazione del format sportivo.

Contesto finanziario e strategico

Questo nuovo round di finanziamento porta il totale dei fondi raccolti dalla Kings League a oltre 160 milioni di dollari. Alignment Growth, oltre a guidare l'investimento, integrerà un rappresentante nel consiglio di amministrazione della competizione. Il fondo è noto per il suo interesse nei settori dei media e dell'intrattenimento, vantando tra i suoi partner figure di rilievo come Kevin Tsujihara, ex CEO di Warner Bros, e Jeff Bewkes, ex CEO di Time Warner. La Kings League, lanciata nel 2023, continua così la sua strategia di espansione globale.