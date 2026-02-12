Il campione del mondo di ciclismo Tadej Pogačar è noto per la sua disponibilità e la sua accessibilità ai fan. Tuttavia, anche la sua pazienza ha dei limiti, come ha dimostrato un episodio avvenuto durante un allenamento. Mercoledì pomeriggio, Pogačar ha completato un giro di oltre 130 chilometri, mantenendo una media di poco inferiore ai 41 chilometri orari. Al termine dell'allenamento, il campione ha vissuto un episodio piuttosto spiacevole con un tifoso, che ha poi condiviso caricando la sua attività su Strava.

'Una lunga giornata conclusa con la perdita del mio più grande tifoso'

Attraverso un post su Strava intitolato "Una domanda sincera a tutti i fan", Pogačar ha raccontato quanto avvenuto. Il campione sloveno stava parlando con una persona quando è stato avvicinato da un tifoso che glio ha chiesto un selfie. "Se mi incontri mentre parlo con qualcuno e mi chiedi una foto, ti chiedo solo due minuti per terminare la conversazione. Aspetti due minuti o mi fai il dito medio e te ne vai infuriato?" ha scritto il ciclista.

Pogačar ha spiegato che, mentre è sempre felice di incontrare i fan, ci sono modi appropriati di farlo, e il rispetto reciproco gioca un ruolo fondamentale in queste interazioni. A rendere la situazione ancora più sgradevole, Pogačar ha rivelato che anche il compagno del tifoso in questione gli ha urlato contro, aumentando il livello di tensione.

"Una lunga giornata si è conclusa con la perdita del mio più grande tifoso", ha aggiunto, con una vena di ironia.

'Voglio bene anche a chi non è un mio sostenitore'

La sua capacità di affrontare situazioni tese con umorismo riflette il suo carattere, ma rivela anche una verità importante: anche le figure pubbliche hanno bisogno di spazi e di rispetto. In chiusura del suo messaggio, Pogačar ha voluto sottolineare l'affetto che prova per tutti i suoi fan, anche per coloro che possono non sostenerlo attivamente. “Vi voglio bene a tutti. Anche ai tifosi che non sono miei sostenitori, purché non si comportino come degli adolescenti viziati”, ha affermato, lasciando un invito a una maggiore educazione da parte del pubblico.

Con il suo debutto stagionale alle Strade Bianche previsto per l'inizio di marzo, Pogačar sembra determinato a mantenere il focus sulla sua carriera e sugli allenamenti, sperando che episodi come questo non si ripetano. La vicenda è un monito sul modo in cui le star dello sport siano spesso soggette a pressioni e aspettative, ma anche su quanto sia importante mantenere il rispetto umano in ogni situazione.