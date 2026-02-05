Lara Colturi, sciatrice piemontese e figlia della campionessa olimpica Daniela Ceccarelli (oro nel superG a Salt Lake City 2002), è stata scelta come portabandiera dell’Albania per la cerimonia inaugurale dei Giochi di Milano‑Cortina 2026. La sfilata si terrà a Cortina d’Ampezzo, sede delle gare femminili di sci alpino.

La scelta della portabandiera

La designazione di Colturi, atleta di punta della nazionale albanese, sottolinea il suo ruolo centrale all’interno della squadra. La sua presenza alla cerimonia inaugurale rappresenta un momento simbolico per l’Albania, che intende valorizzare il talento della giovane sciatrice nel contesto olimpico.

La delegazione albanese

L’Albania sarà rappresentata ai Giochi invernali di Milano‑Cortina 2026 da una delegazione di quattro atleti, tutti impegnati nello sci alpino: tre donne e un uomo. Oltre a Lara Colturi, la squadra femminile comprende Lisa Brunga e Semire Dauti. Il rappresentante maschile è Denni Xhepa.

Un simbolo di dignità

In una cerimonia ufficiale tenutasi a Tirana il 31 gennaio 2026, il presidente della Repubblica albanese, Bajram Begaj, ha consegnato la bandiera nazionale alla squadra olimpica. In quell’occasione, Begaj ha sottolineato il valore simbolico del vessillo, affermando che “la bandiera rossa e nera non chiede medaglie, chiede dignità”.