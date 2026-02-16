Il giornalismo sportivo piange la scomparsa di Laura Masiello, figura di spicco e appassionata professionista della redazione sportiva dell’ANSA. La sua carriera, segnata da profonda dedizione e rigore, ha lasciato un'impronta significativa tra colleghi e appassionati del mondo dello sport.

Un percorso professionale di rilievo

Nel corso della sua attività giornalistica, Laura Masiello ha dimostrato un impegno costante, distinguendosi per la precisione nell'approfondimento degli eventi sportivi e per un forte spirito di squadra. Queste qualità l'hanno resa un punto di riferimento prezioso per chi ha avuto modo di collaborare con lei, consolidando la sua reputazione nel settore.

Passione e contributo al racconto sportivo

La genuina passione per lo sport ha rappresentato il motore della carriera di Laura Masiello fin dalle sue prime esperienze. Il suo contributo al racconto degli eventi sportivi, sia a livello nazionale che internazionale, è stato ampiamente riconosciuto da colleghi e addetti ai lavori. Il suo approccio al giornalismo era caratterizzato da un entusiasmo contagioso e da una meticolosa attenzione a ogni dettaglio.

Eredità giornalistica familiare

Laura Masiello portava con sé un'importante eredità giornalistica, essendo figlia di Nino Masiello. Quest'ultimo è stato una figura poliedrica nel panorama culturale italiano, ricoprendo ruoli di rilievo come caporedattore del quotidiano Il Mattino, scrittore e regista.

La sua carriera, che ha attraversato il giornalismo e il teatro, includeva anche collaborazioni significative con l’Ufficio indagini della Federcalcio e la Procura federale, rendendolo un punto di riferimento autorevole nel giornalismo campano.