Letizia Paternoster ha segnato un ritorno entusiasta e determinato alle competizioni su pista, partecipando ai Campionati Europei di ciclismo su pista a Konya, in Turchia. L'esperienza le ha permesso di ritrovare il piacere della disciplina, mentre guarda con ambizione al Giro delle Fiandre, identificato come un obiettivo primario per la stagione su strada.

Il ritorno in pista e l’emozione del presente

La ciclista trentina ha descritto il suo rientro alle gare su pista come un desiderio “veramente voluto, sentito”. “Non vedevo l’ora di ritornare in pista, quindi me la sto veramente godendo tanto.

Sono veramente felice ed entusiasta, e non vedo l’ora di ricominciare”, ha dichiarato. Paternoster ha evidenziato l’importanza del quartetto azzurro, composto anche da Elisa Balsamo, Federica Venturelli e giovani talenti emergenti, esprimendo piena fiducia nel lavoro dei tecnici Diego Bragato e Marco Villa.

Programma e ambizioni su strada

Per quanto concerne la stagione su strada, Paternoster continuerà a vestire la maglia della Liv AlUla Jayco. Dopo aver partecipato a due raduni in Spagna, il suo calendario prevede un inizio con la Valenciana, seguito dalle classiche primaverili: Omloop, Le Samyn, la Binda, Sanremo, Gand-Wevelgem, Attraverso le Fiandre, il Giro delle Fiandre e le Ardenne (Brabante e Amstel).

Ha scelto di escludere la Vuelta per concentrarsi sul Giro d’Italia, motivando la scelta con la necessità di un “piccolo break” tra le intense classiche e la corsa rosa.

Il sogno delle Fiandre

Il Giro delle Fiandre rappresenta per Paternoster “la corsa dei miei sogni”. L’evento è considerato un “grande obiettivo quest’anno”, e la ciclista incrocia le dita, puntando a presentarsi al meglio della forma. “Sicuramente è un obiettivo, siamo qui a lavorare per questo, lavoriamo tutti i giorni, e quindi voglio crederci, fare il mio, cercare di crescere, e mai dire mai. Sarò felice se raggiungerò gli obiettivi che mi sono posta”, ha affermato con determinazione.

Il contesto del rientro in azzurro

Il rientro in Nazionale per Paternoster, che non era stata convocata dopo i Giochi di Parigi 2024, è avvenuto in occasione degli Europei su pista in Turchia, svoltisi dall’1 al 5 febbraio.

La convocazione nel quartetto, insieme a Balsamo, Venturelli e Linda Sanarini, segna un ritorno significativo per la ciclista trentina, già protagonista con titoli mondiali nell’eliminazione (2021) e nel quartetto (2022).