L’8 febbraio 2026, allo Snow Park di Livigno, si sono concluse le qualificazioni del gigante parallelo (PGS) di snowboard, unica disciplina alpina prevista per i Giochi di Milano Cortina 2026. Roland Fischnaller ha conquistato il miglior tempo, seguito da Aaron March, mentre Maurizio Bormolini ha ottenuto il quattordicesimo posto, assicurandosi il passaggio alla fase finale.

Le prestazioni dei veterani azzurri

Roland Fischnaller, attuale campione del mondo, ha fermato il cronometro a 1:25.13, precedendo Aaron March di 95 centesimi. Al terzo posto si è classificato l'austriaco Benjamin Karl, distanziato di 1"36.

Tutti e quattro gli atleti italiani in gara – Fischnaller, March, Mirko Felicetti (decimo) e Bormolini – hanno superato il turno, accedendo così alla fase conclusiva della competizione.

Il passaggio di Bormolini e il contesto femminile

Maurizio Bormolini, pur non mostrando la sua consueta brillantezza sulla pista di casa, è riuscito a qualificarsi con il quattordicesimo tempo. Nella competizione femminile, Ester Ledecka ha dominato, registrando un tempo complessivo di 1:30.79 e staccando di 69 centesimi la connazionale Zuzana Maderova. Tra le italiane, Lucia Dalmasso si è piazzata al quarto posto a 2"27 dalla vetta, Elisa Caffont al sesto a 2"59, Jasmin Coratti al tredicesimo, mentre Sofia Valle è stata eliminata.

Il contesto della stagione azzurra

Nel corso della stagione di Coppa del Mondo 2025-26, Roland Fischnaller ha già collezionato successi nel PGS, inclusa la vittoria a Carezza lo scorso 18 dicembre. In quell'occasione, aveva preceduto March e Felicetti, siglando una storica tripletta azzurra. Maurizio Bormolini, dal canto suo, si è distinto vincendo la Coppa del Mondo di specialità PGS, grazie a prestazioni costanti e di alto livello.