Il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, ha analizzato la stagione bianconera alla vigilia del derby d’Italia contro l’Inter. “Ci è mancata un po’ di maturità”, ha ammesso, spiegando così i 12 punti di ritardo dalla vetta: “Avremmo dovuto vincere alcune gare, soprattutto quelle più sporche”. Locatelli ha proseguito sottolineando che la squadra è ora “più consapevole e sa dove far male”, aggiungendo: “Siamo sulla strada giusta, abbiamo grandi margini di crescita. La mancanza di maturità si spiega anche con il fatto di essere una squadra giovane”.

Il contesto della conferenza stampa

Le dichiarazioni del capitano sono giunte nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro l’Inter. Locatelli ha voluto evidenziare come la Juventus, pur consapevole del proprio valore, debba ancora maturare in termini di personalità e gestione delle partite decisive.

Consapevolezza e margini di crescita

Le parole di Locatelli riflettono un bilancio lucido della stagione. La squadra riconosce le proprie qualità, ma ammette la necessità di crescere per colmare il divario con l’Inter. Il riferimento ai “margini di crescita” e alla giovane età del gruppo suggerisce un percorso in divenire, con l’obiettivo di migliorare nelle partite più complesse.

Il nuovo corso comunicativo

La conferenza stampa ha segnato l’avvio di un nuovo corso comunicativo per la Juventus, con Locatelli nel ruolo di portavoce. Il capitano ha ribadito la ritrovata energia: “Abbiamo recuperato energie fisiche e mentali e siamo carichi e pronti per la grande sfida di domani: non vediamo l’ora di giocare”. Ha inoltre riconosciuto la forza dell’Inter, definita “una grande squadra, matura, con un grande allenatore”, confermando che il distacco in classifica è frutto della mancanza di maturità in alcune gare.