Francesca Lollobrigida si prepara a tornare in gara nella seconda settimana delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L'atleta azzurra, reduce da due medaglie d'oro conquistate nei 3000 e nei 5000 metri, sarà impegnata venerdì 20 febbraio nei 1500 metri e sabato 21 febbraio nella Mass Start. Entrambe le competizioni prevedono semifinali e finali.

Programma gare Lollobrigida

La giornata di venerdì 20 febbraio vedrà Francesca Lollobrigida competere nei 1500 metri femminili. L'appuntamento è fissato per le ore 16:30. Il giorno successivo, sabato 21 febbraio, l'atleta romana sarà protagonista nella Mass Start.

Le semifinali sono in programma alle ore 15:50, mentre la finale si disputerà alle ore 17:15.

Obiettivi e prospettive

Sebbene non vi siano aspettative di medaglia nei 1500 metri, la pattinatrice romana punta a confermare l'ottimo stato di forma dimostrato nelle gare precedenti. Nella Mass Start, invece, l'obiettivo è decisamente il podio, con la speranza di replicare il bronzo ottenuto a Pechino 2022. Il ritorno in pista di Lollobrigida avviene dopo un periodo agonistico di grande intensità, caratterizzato dai due ori olimpici e da un notevole impatto mediatico. La sua partecipazione alle ultime gare rappresenta un'ulteriore occasione per concludere la sua avventura olimpica nel migliore dei modi.

Prestazioni e traguardi

Francesca Lollobrigida ha già siglato due ori alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nei 3000 metri ha stabilito il record olimpico fermando il cronometro a 3’54"28. Un altro successo è arrivato nei 5000 metri, a conferma della sua straordinaria condizione atletica. Il suo ritorno nelle competizioni dei 1500 metri e della Mass Start offre l'opportunità di arricchire ulteriormente un'edizione dei Giochi già memorabile.