Francesca Lollobrigida, reduce da due medaglie d’oro olimpiche nei 3000 e 5000 metri, ha espresso l’intenzione di valutare il ritiro agonistico al termine dei Mondiali allround di inizio marzo. La decisione sarebbe motivata dal desiderio di dedicarsi alla famiglia.

Attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport, l’atleta ha dichiarato: “Ho dato tutto, vorrei allargare la famiglia”. I Mondiali allround, in programma a Heerenveen nei Paesi Bassi, potrebbero rappresentare l’addio ideale, essendo “l’unica rassegna nella quale non ho vinto medaglie”.

Un possibile addio nella pista dei ricordi

La pista di Heerenveen, dove Lollobrigida ha trascorso sei mesi all’anno tra il 2012 e il 2017 per allenarsi, è descritta come un luogo magico, ideale per celebrare una carriera straordinaria. “Sarà soprattutto una festa, quel pubblico stravede per il pattinaggio di velocità e per tutti i suoi campioni”, ha aggiunto l’azzurra, sottolineando l’affetto del pubblico olandese.

Il contesto sportivo e personale

La riflessione di Lollobrigida giunge al culmine di una stagione coronata da due ori olimpici, sigillo di un percorso caratterizzato da grande sacrificio e dedizione. La scelta di privilegiare la famiglia, pur non escludendo un futuro ritorno, segna una nuova fase della sua vita, con priorità potenzialmente ridefinite.

Il bilancio tra sport e maternità

In un’intervista a Reuters, Lollobrigida ha evidenziato come le carriere sportive femminili contemporanee consentano una maggiore conciliazione tra maternità e agonismo. Dopo la nascita del figlio Tommaso nel 2023, è tornata a gareggiare, conquistando due ori olimpici. Questo successo è stato reso possibile anche dal supporto della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, che ha garantito flessibilità negli allenamenti e assistenza logistica. “Il mio prossimo obiettivo è avere un altro bambino”, ha affermato con un sorriso, rivelando il dialogo con il presidente federale, il quale le avrebbe risposto: “Fai un altro bambino e poi torna”.