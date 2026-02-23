Il 19enne genovese Lorenzo Finn si prepara ad affrontare il Giro di Sardegna con un obiettivo ben definito: confrontarsi con il ciclismo dei professionisti. La corsa a tappe isolana, in programma dal 25 febbraio al 1º marzo, rappresenta per il giovane talento azzurro un passaggio fondamentale nel suo percorso di crescita, inserito in un contesto tecnico e competitivo di altissimo livello.

Nato nel 2006, Finn giunge in Sardegna con la reputazione di uno dei prospetti più promettenti a livello internazionale. Dopo aver conquistato il titolo mondiale Juniores nel 2024 e essersi confermato tra gli Under 23 l’anno successivo, l’atleta è attualmente parte della formazione development di Red Bull.

Sebbene formalmente ancora nella categoria giovanile, Finn ha già maturato esperienza in contesti di alto livello.

Un calendario “misto” per una crescita graduale

La partecipazione al Giro di Sardegna si inserisce in un calendario “misto”, studiato per consentirgli di acquisire esperienza contro avversari più maturi. Questo approccio permette di testare la sua condizione fisica, la tenuta mentale e le capacità tattiche. Le cinque tappe previste, caratterizzate da un parterre internazionale, alzano significativamente il livello di competizione, rendendo questa gara un indicatore prezioso per valutare la sua transizione verso il grande ciclismo.

Avversari di rilievo e assenza di pressione sul risultato

Tra i ciclisti più attesi figurano nomi di spicco come Filippo Zana (Soudal Quick-Step), punto di riferimento del ciclismo italiano, Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort), uno scalatore esperto, e l’ecuadoriano Jonathan Caicedo (Petrolike), vincitore di tappa al Giro d’Italia 2020. Non va dimenticato il colombiano Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma), un grimpeur puro con un passato di successi nelle corse a tappe di una settimana. In questo scenario, il ruolo di Finn sarà quello dell’osservato speciale, ma senza l’assillo di un risultato immediato. L’attenzione sarà focalizzata sulle sensazioni, sulla capacità di rimanere nelle posizioni di vertice e di sostenere il ritmo imposto dai rivali.

Il contesto del Giro di Sardegna 2026

Il Giro di Sardegna 2026, giunto alla trentesima edizione e valido come prova dell’UCI Europe Tour categoria 2.1, si svolgerà dal 25 febbraio al 1º marzo. Il percorso si estenderà per circa 830,2 km, suddivisi in cinque tappe, con partenza da Castelsardo e arrivo a Olbia. La gara segna il ritorno nel calendario internazionale dopo quindici anni e sarà la prima prova della Coppa Italia delle Regioni.