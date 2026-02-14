Il percorso sportivo di Lucas Pinheiro Braathen, sciatore alpino nato a Oslo nel 2000, è segnato da una scelta di significativa rilevanza: il passaggio dalla nazionale norvegese a quella brasiliana a partire dal 2024. Figlio di padre norvegese e madre brasiliana, Braathen ha rappresentato la Norvegia nelle competizioni internazionali fino al 2023, anno in cui ha ufficializzato la sua decisione, suscitando l'interesse di appassionati e addetti ai lavori.

Un talento tra due nazioni

Braathen ha già dimostrato il suo valore nelle gare di Coppa del Mondo, affermandosi in particolare nelle discipline tecniche quali lo slalom e il gigante.

La sua doppia cittadinanza gli ha aperto la possibilità di scegliere di gareggiare per il Brasile, paese d'origine della madre. Questa scelta porta visibilità a una nazione con una tradizione relativamente limitata negli sport invernali, ma con un potenziale di crescita.

La nuova avventura con il Brasile

Il passaggio di Braathen alla squadra brasiliana si configura come un'opportunità strategica per lo sci sudamericano. L'obiettivo è favorire la crescita e accrescere la notorietà del movimento sciistico a livello internazionale. L'esperienza e il talento dello sciatore sono considerati un valore aggiunto per il Brasile, che mira a un ulteriore sviluppo nei prossimi anni.

Prospettive future

Con il cambio di nazionalità sportiva, Braathen si appresta ad affrontare nuove sfide, pronto a rappresentare il Brasile nelle principali competizioni sciistiche.

Il suo percorso è seguito con attenzione sia in Norvegia che in Brasile, dove viene percepito come un esempio di integrazione e di profonda passione per lo sport, capace di unire diverse culture attraverso l'agonismo.