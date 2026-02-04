Sebastiano Luperto ha salutato il Cagliari con un messaggio carico di tensione e riflessione, a meno di ventiquattro ore dal suo trasferimento a titolo definitivo alla Cremonese. Il difensore ha affidato ai social parole che lasciano trasparire amarezza e consapevolezza di un cambiamento ritenuto inevitabile.

Il messaggio social e le parole di addio

“Nel calcio, come nella vita – scrive Luperto – ci sono momenti in cui ci si trova semplicemente a prendere atto di situazioni già definite e di percorsi che cambiano senza poter intervenire. Si può sempre dire di no, è vero, ma con il rischio, se non la certezza, di essere messo da parte e/o di non sentirsi più parte integrante di un progetto.

È la realtà dei fatti, e va accettata”.

Rivolgendosi ai tifosi rossoblù, ha aggiunto: “Ai tifosi del Cagliari voglio dire grazie. Grazie per l’affetto, il calore e il sostegno che mi avete dimostrato ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Un legame che non dimenticherò mai e che porterò sempre con me. Ora si apre un nuovo capitolo. Lo affronterò come ho sempre fatto: con impegno totale, rispetto e cuore. Darò tutto me stesso, ricominciando ancora una volta, con la voglia di dimostrare chi sono davvero”.

Il messaggio si chiude con una nota critica: “Il calcio corre veloce e troppo spesso passa sopra le persone”.

Il contesto della cessione

Il trasferimento di Luperto alla Cremonese, ufficializzato il 2 febbraio, ha fruttato al Cagliari circa cinque milioni di euro.

L’operazione, definita in tempi rapidi, ha visto il difensore lasciare la Sardegna dopo essere stato un punto di riferimento della difesa rossoblù, soprattutto nella stagione precedente. L’interesse della Cremonese era emerso già in estate, grazie al legame con l’allenatore Nicola, che lo aveva già allenato all’Empoli.

La cessione ha lasciato spazio a riflessioni sul rapporto tra Luperto e la società: dopo un periodo da titolare, il difensore era stato escluso in alcune partite, salvo poi tornare stabilmente in campo. Tali alternanze avevano alimentato speculazioni su possibili tensioni interne, sempre smentite dai protagonisti e dalla società.

Il passaggio alla Cremonese

Il passaggio alla Cremonese rappresenta per Luperto un ritorno sotto la guida di Nicola, tecnico che lo aveva valorizzato in passato.

L’operazione economica è stata giudicata vantaggiosa per il Cagliari, ma ha privato la squadra di un elemento difensivo di rilievo.

Il messaggio social del difensore, carico di amarezza, riflette una visione critica del calcio moderno, dove le decisioni possono essere imposte con rapidità, lasciando poco spazio alla dimensione umana e al senso di appartenenza.