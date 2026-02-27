Il Manchester United ha reso noto che l'esonero di Ruben Amorim e del suo staff, avvenuto a gennaio, potrebbe comportare una spesa fino a 18,1 milioni di euro. Questa cifra emerge da un documento finanziario presentato alla Borsa di New York, dove il club è quotato.

Dettagli economici dell’operazione

Il documento specifica che il club ha previsto un accantonamento di 15,9 milioni di sterline, equivalenti a circa 18,1 milioni di euro, quale importo massimo potenziale per i futuri pagamenti di liquidazione. Tale somma verrà registrata nel conto economico del secondo semestre dell’esercizio finanziario in corso, che si concluderà il 30 giugno 2026.

In aggiunta, il Manchester United ha già sostenuto una spesa di 6,3 milioni di sterline (circa 7,2 milioni di euro) per l'acquisizione di Amorim dallo Sporting Lisbona nel 2024.

Contesto e conseguenze finanziarie

Il club ha evidenziato che, in quanto società quotata, è soggetto a obblighi di trasparenza che rendono pubbliche cifre altrimenti riservate. L'esonero di Amorim si inserisce in un ampio processo di ristrutturazione avviato nel 2024, sotto la guida dell'azionista di minoranza Jim Ratcliffe, che ha comportato anche la soppressione di circa 450 posti di lavoro.

Queste misure hanno contribuito a trasformare una perdita in utile: nella prima metà dell’anno fiscale 2026 (luglio–dicembre 2025), il club ha registrato un utile di 32,6 milioni di sterline (circa 37,4 milioni di euro), invertendo la tendenza rispetto alla perdita di 3,9 milioni di sterline (circa 4,5 milioni di euro) dello stesso periodo dell'anno precedente.

Impatto complessivo dell'operazione

L'esonero di Amorim, avvenuto il 5 gennaio, ha comportato una provision di 15,9 milioni di sterline, oltre alla cancellazione di 6,3 milioni di sterline relativi all'acquisizione del tecnico. Questi importi saranno contabilizzati nel secondo semestre dell’esercizio in corso.

Il totale delle spese legate all'operazione – comprensive dell'ingaggio iniziale, dell'esonero e delle liquidazioni – potrebbe avvicinarsi a 37 milioni di sterline, considerando anche i costi sostenuti per l'esonero del predecessore Erik ten Hag.