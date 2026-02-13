Edoardo Mangiarotti è stato celebrato come lo schermidore dei record. Tra il 1936 e il 1960, ha conquistato 13 medaglie olimpiche (sei ori, cinque argenti e due bronzi) in cinque edizioni dei Giochi. Questo primato ha rappresentato per 66 anni il massimo traguardo per un atleta italiano.

Nato a Renate nel 1919 e scomparso a Milano nel 2012, Mangiarotti non è stato solo lo schermidore più titolato della storia, ma anche uno degli sportivi italiani con il maggior numero di medaglie. Oltre ai successi olimpici, ha vinto 26 medaglie ai campionati del mondo, di cui metà d’oro.

Questo lo ha reso l’italiano più vincente di sempre in questa competizione, superato solo da Valentina Vezzali, che ha ottenuto lo stesso numero di podi ma con un maggior numero di ori.

Il bilancio olimpico e mondiale

Un primato durato decenni

Il suo record è stato eguagliato solo recentemente da Arianna Fontana, che con l’argento nei 500 metri di short track ai Giochi di Milano Cortina 2026 ha raggiunto quota 13 medaglie.

Il contesto storico e il confronto con altri atleti

