Khaleb McRae ha siglato un tempo eccezionale nei 400 metri indoor, fermando il cronometro a 44”52 al Tyson Invitational di Fayetteville. Questa prestazione, se ufficialmente ratificata, supererebbe di cinque centesimi il record mondiale attuale di 44”57 detenuto da Kerron Clement da ventuno anni.

La performance è stata descritta come sontuosa e perentoria, ma l’omologazione non è un processo automatico. In passato, atleti come Michael Norman (44”52) e Christopher Morales Williams (44”49) avevano registrato tempi superiori, tuttavia, questi non sono stati ratificati a causa di problematiche tecniche o regolamentari.

Per tale ragione, l'annuncio del potenziale nuovo record è stato accolto con una dose di cautela, in attesa del verdetto definitivo da parte di World Athletics.

Il contesto della gara

La competizione si è svolta presso il Tyson Invitational di Fayetteville, teatro della straordinaria corsa di McRae. Il tempo di 44”52, se confermato, segnerebbe un nuovo primato mondiale indoor, superando il record stabilito da Clement nel 2005 sulla medesima pista.

La prudenza rimane un elemento chiave: le precedenti prestazioni di Norman e Morales Williams, sebbene più rapide, non hanno ottenuto l'omologazione. Questo rende l'iter di ratifica per McRae particolarmente scrutinato, nonostante la sua performance appaia tecnicamente e regolamentarmente solida.

Le precedenti non omologazioni

Michael Norman aveva corso in 44”52 nel 2018, ma il tempo non fu ratificato per presunte irregolarità nei controlli antidoping o nella strumentazione utilizzata. Christopher Morales Williams, invece, aveva realizzato un 44”49 nel 2024; tuttavia, l'assenza di blocchi sensorizzati in quella circostanza ha impedito l'ufficializzazione del record.

Ora l'attenzione è focalizzata su McRae. Qualora la sua prestazione superi con successo tutti i controlli tecnici e regolamentari, entrerà ufficialmente nella storia come il nuovo detentore del record mondiale indoor dei 400 metri.

Dettagli sulla performance

La performance di McRae al Tyson Invitational, con il tempo di 44”52, rappresenta un miglioramento di cinque centesimi rispetto al record indoor di Clement.

La significatività di questo risultato è ulteriormente accentuata dal fatto che i tempi più veloci registrati in precedenza non sono stati omologati per motivi tecnici o procedurali.

In particolare, il tempo di 44”49 di Morales Williams nel 2024 non è stato ratificato a causa della mancanza di blocchi sensorizzati, mentre quello di Norman di 44”52 nel 2018 non fu convalidato per controlli ritenuti non sufficienti ai fini dell'omologazione.