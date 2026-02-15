Le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, in programma dal 4 al 22 febbraio, vedono l’Italia protagonista nel medagliere. Con sei ori, tre argenti e nove bronzi, gli Azzurri si posizionano al secondo posto per numero di medaglie d’oro, ma condividono il primato per numero complessivo di podi con la Norvegia, entrambe a quota diciotto.

La classifica attuale delle medaglie

La Norvegia guida la classifica per ori con otto medaglie, seguita dall’Italia con sei. Tuttavia, nel computo totale delle medaglie, Italia e Norvegia sono appaiate a diciotto podi ciascuna.

Gli Stati Uniti occupano il terzo posto con quattordici medaglie (quattro ori, sette argenti e tre bronzi), mentre la Francia segue con dieci (quattro ori, cinque argenti e un bronzo).

Contesto e numeri dei Giochi

I Giochi, che hanno visto l’esordio dello sci alpinismo nel programma olimpico, assegneranno complessivamente centosedici titoli, distribuiti tra specialità maschili, femminili e miste. L’Italia, con centonovantasei convocati (centonove uomini e ottantasette donne), ha stabilito un nuovo record di partecipazione rispetto all’edizione di Torino 2006.

Il medagliere italiano in dettaglio

L’Italia ha raggiunto quota diciotto medaglie totali, eguagliando il risultato della Norvegia, pur restando seconda nella classifica per ori.

Il record storico di Lillehammer 1994 (sette ori, cinque argenti, otto bronzi per venti medaglie totali) è ora alla portata degli Azzurri.

Nella giornata di giovedì, l’Italia ha vissuto un momento particolarmente positivo con un poker di medaglie: due ori, un argento e un bronzo. Tra le vittorie più significative, spiccano quelle di Federica Brignone nel Super-G femminile e di Francesca Lollobrigida nei 3.000 e 5.000 metri di pattinaggio di velocità. L’argento è arrivato da Arianna Fontana nei 500 metri short track, mentre il bronzo è stato conquistato da Michela Moioli nello snowboard cross. Questo bottino ha portato il totale a diciotto medaglie, eguagliando il risultato di Pechino 2022, ma con un numero di ori nettamente superiore (sei contro due).