Daniil Medvedev ha conquistato il torneo ATP 500 di Dubai senza disputare la finale. L'incontro decisivo non si è tenuto a causa del forfait del suo avversario, Tallon Griekspoor, costretto al ritiro per un problema muscolare alla coscia. Questo successo segna il ventitreesimo titolo in carriera per Medvedev e rappresenta la prima volta che vince due volte lo stesso torneo.

Il contesto e il ritiro

La finale, originariamente in programma sabato, è stata annullata poiché Griekspoor ha dovuto rinunciare a causa di un infortunio muscolare alla coscia, accusato durante la semifinale vinta contro Andrey Rublev.

Di conseguenza, Medvedev si è aggiudicato il titolo per walkover, un evento inedito nel suo percorso professionistico.

Un titolo dal sapore agrodolce

Medvedev ha espresso il suo rammarico tramite i social media: “Non è così che vorrei vincere una finale. Spero che l’infortunio di Griekspoor non sia troppo grave e gli auguro una pronta guarigione”. Questo trionfo segna la prima volta che il tennista russo conquista due volte lo stesso torneo. Aveva già trionfato a Dubai nel 2023, mentre i suoi ventidue titoli precedenti erano stati ottenuti in ventidue città differenti.

Precedenti e contesto

Nel circuito ATP, una finale non disputata per forfait non si verificava dal 2017, quando Jack Sock vinse il torneo di Delray Beach per il ritiro di Milos Raonic.

Il ritiro di Griekspoor è avvenuto in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, sebbene la causa del forfait sia stata esclusivamente di natura fisica.

Considerazioni finali

Medvedev si aggiudica il titolo di Dubai in modo inusuale, ma si tratta comunque di un successo di rilievo: il ventitreesimo in carriera e il secondo consecutivo nello stesso torneo. Il ritiro di Griekspoor, purtroppo, ha privato gli spettatori di una finale attesa, lasciando un retrogusto amaro al trionfo del tennista russo.