L’Italia si appresta a raccogliere i frutti di un significativo impatto economico grazie all’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano‑Cortina 2026. Uno studio condotto dal Centro Studi Unimpresa proietta un indotto complessivo di 6,1 miliardi di euro, un beneficio che si distribuirà nel tempo e su scala nazionale.

Dettaglio dell’indotto economico

L’analisi rivela che la spesa turistica diretta durante l’evento raggiungerà 1,1 miliardi di euro. A questa si aggiunge il turismo indotto nei due anni successivi, stimato in ulteriori 1,4 miliardi.

Un contributo sostanziale, pari a 3,2 miliardi, deriverà dalla valorizzazione delle infrastrutture (legacy), a cui si sommano 400 milioni di effetti indotti netti.

Distribuzione territoriale e impatto sul PIL regionale

La Lombardia si posiziona come la regione maggiormente beneficiaria, assorbendo circa 3,2 miliardi di euro, pari al 52% del totale. L’impatto sul PIL regionale lombardo è stimato allo 0,72%. Il Veneto riceverà 2,1 miliardi (34% del totale), con un’incidenza dell’1,17% sul proprio PIL regionale. Il Trentino‑Alto Adige incasserà 800 milioni (14% del totale), registrando l’impatto più significativo in percentuale sul PIL regionale, pari all’1,6%.

Tempistiche dell’impatto economico

Lo studio delinea un quadro temporale preciso per la distribuzione dell’indotto.

Tra il 2020 e il 2025, si concentreranno 2,1 miliardi di euro. Durante lo svolgimento dei Giochi, nel febbraio 2026, l’impatto previsto è di 1,3 miliardi. Nei dodici mesi successivi all’evento, si stimano 1,1 miliardi. La legacy di medio termine (2028‑2030) contribuirà con 900 milioni, mentre quella di lungo periodo (2031‑2050) aggiungerà 700 milioni. Questi ultimi sono legati al valore residuo delle infrastrutture e ai benefici permanenti in termini di mobilità, attrattività e competitività territoriale.

Impatto economico su Milano

Un’analisi indipendente condotta da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza focalizza l’attenzione sull’indotto economico per la sola città di Milano, stimato in 319 milioni di euro.

Si prevedono 725mila spettatori per le Olimpiadi e 73mila per le Paralimpiadi. La spesa media pro‑capite è quantificata in 440 euro per le Olimpiadi e 424,5 euro per le Paralimpiadi. Lo studio ha inoltre rilevato un tasso di occupazione alberghiera di circa l’81% e un aumento dei prezzi medi giornalieri fino a 221 euro, con picchi significativi nei voli last minute.