Nella prima giornata del Team Event di pattinaggio artistico ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, all’Unipol Forum di Assago, l’Italia ha schierato le coppie Guignard‑Fabbri e Conti‑Macii, insieme a Lara Naki Gutmann per il programma corto femminile. Domani sarà la volta di Daniel Grassl. La competizione è iniziata con la danza inaugurale affidata a Charléne Guignard e Marco Fabbri, seguita dallo short program delle coppie con Sara Conti e Niccolò Macii.

Guignard‑Fabbri: un avvio in salita

Charléne Guignard e Marco Fabbri hanno aperto la competizione con la rhythm dance, eseguendo elementi tecnici di alto livello come twizzles e sollevamenti di massimo grado.

Nonostante la buona esecuzione, alcune valutazioni hanno condizionato il punteggio finale. La coppia italiana ha concluso la prova al quinto posto con 83,54 punti, posizionandosi dietro a Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Canada.

Conti‑Macii incantano e rilanciano l’Italia

Subito dopo, Sara Conti e Niccolò Macii hanno offerto una performance brillante nello short program delle coppie, conquistando 76,65 punti. Questo risultato ha permesso all’Italia di raggiungere una posizione di rilievo nella classifica provvisoria del Team Event. Gli Stati Uniti guidano la classifica, seguiti da Georgia e Canada, appaiati agli azzurri.

Programma e contesto della giornata

La giornata di gare è iniziata alle ore 9.55 con la danza ritmica, proseguita alle 11.35 con lo short program delle coppie e conclusa alle 13.35 dal programma corto femminile.

L’Italia punta con decisione al podio, con l’obiettivo di conquistare la medaglia di bronzo, in una competizione dove ogni dettaglio può rivelarsi decisivo.

Conferme e prospettive

La coppia Conti‑Macii ha ottenuto il secondo posto provvisorio nella classifica del Team Event, raccogliendo gli applausi del pubblico presente al Forum. Guignard‑Fabbri, invece, si sono attestati al quinto posto nella danza. La classifica provvisoria vede gli Stati Uniti in testa, con Georgia e Canada subito dietro agli azzurri, in attesa delle prossime prove che definiranno gli esiti finali.