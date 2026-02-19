Giovedì 19 febbraio segna un momento storico per le Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026 con il debutto ufficiale dello sci alpinismo nel programma. Parallelamente, l’atleta azzurro Daniele Di Stefano sarà protagonista nei 1500 metri di speed skating, con l’ambizione di superare la sua recente prestazione nei 1000 metri.

Lo sci alpinismo fa il suo esordio olimpico

Per la prima volta nella storia dei Giochi invernali, lo sci alpinismo entra a far parte del programma olimpico. Le competizioni di sprint, sia maschili che femminili, si terranno a Bormio, sulla celebre pista Stelvio.

Le batterie di qualificazione, le semifinali e le finali si svolgeranno tra le ore 9.50 e le 14.15. La squadra italiana sarà rappresentata da tre atleti: Alba De Silvestro e Giulia Murada per la categoria femminile, e Michele Boscacci per quella maschile.

Speed skating: Di Stefano cerca il podio

Nel pattinaggio di velocità, Daniele Di Stefano tornerà in pista per gareggiare nei 1500 metri maschili. La competizione è in programma alle ore 16.30 presso il Milano Speed Skating Stadium. Dopo aver ottenuto un sorprendente settimo posto nei 1000 metri, Di Stefano mira a una performance ancora più significativa, in una gara che vede lo statunitense Jordan Stolz partire come favorito principale.

Un calendario ricco di eventi

La giornata olimpica si preannuncia intensa e variegata. Il team di curling maschile italiano affronterà la Svizzera in un match cruciale per la qualificazione alle semifinali. Il programma include anche gare di hockey femminile, combinata nordica, sci acrobatico e pattinaggio di figura. Lo sci alpinismo si conferma come l’unica disciplina inedita rispetto alle precedenti edizioni dei Giochi.

Dettagli sulle discipline

Lo sci alpinismo, conosciuto anche come SkiMo, aveva già fatto una comparsa ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Losanna nel 2020, ma questa rappresenta la sua prima apparizione ai Giochi principali. Le gare sprint consistono in una salita e una discesa, con tratti in cui gli atleti devono proseguire a piedi dopo aver tolto gli sci.

La durata di ogni batteria è di circa tre minuti e mezzo. Il percorso prevede un dislivello positivo di settanta metri e una lunghezza complessiva di circa seicento metri.

Presso il Milano Speed Skating Stadium si disputeranno quattordici gare totali di pattinaggio di velocità, suddivise equamente tra maschili e femminili, tra cui spiccano i 1500 metri maschili in programma oggi.