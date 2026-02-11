Mercoledì 11 febbraio, Milano‑Cortina 2026 vedrà l’Italia protagonista con diversi atleti impegnati in gare chiave. Nel SuperG maschile, scenderanno in pista Giovanni Franzoni e Dominik Paris. Nel biathlon, l’individuale femminile vedrà protagoniste Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Le coppie azzurre di slittino, considerate outsider, saranno anch’esse in gara nei rispettivi doppi.

Il programma azzurro del giorno

La giornata prenderà il via con la combinata nordica, per poi proseguire con lo sci alpino. Alle ore 11.30, sulla pista Stelvio di Bormio, si disputerà il SuperG maschile, con la partecipazione di Franzoni, Paris, Mattia Casse e Christof Innerhofer.

Nel pomeriggio, alle 14.15 ad Anterselva, sarà il turno del biathlon: le atlete impegnate nella 15 km individuale saranno Wierer, Vittozzi, Michela Carrara e Hannah Auchentaller. In serata, a Cortina d’Ampezzo, il programma si concentrerà sullo slittino. Alle 17.00 e 18.53 si svolgeranno le due manche del doppio femminile, con protagoniste Andrea Vötter e Marion Oberhofer. Successivamente, alle 17.51 e 19.44, toccherà ai doppi maschili, con le formazioni composte da Ivan Nagler/Fabian Malleier e Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner.

Italia outsider nei doppi di slittino

Nel contesto dei doppi di slittino, l’Italia è identificata come outsider, nonostante la presenza di due coppie potenzialmente competitive.

Nel doppio femminile, Vötter e Oberhofer sono attese a una prestazione di rilievo dopo aver mostrato ottime performance nelle prove. Per quanto riguarda il doppio maschile, le coppie Nagler/Malleier e Rieder/Kainzwaldner si preparano a dare il massimo per ottenere un risultato significativo.

Conferme dal programma ufficiale

Il programma ufficiale conferma gli orari e gli atleti in gara: il SuperG maschile è confermato per le 11.30, con Franzoni, Paris, Casse e Innerhofer. Il biathlon individuale femminile si svolgerà alle 14.15, vedendo al via Wierer, Vittozzi, Carrara e Auchentaller. Lo slittino doppio femminile è previsto alle 17.00 e 18.53, con Vötter e Oberhofer. Infine, lo slittino doppio maschile si terrà alle 17.51 e 19.44, con le coppie Nagler/Malleier e Rieder/Kainzwaldner.

Questa conferma rafforza l’importanza della giornata per gli atleti italiani, sottolineando la densità degli impegni e il contesto competitivo in cui si muoveranno. Nello slittino, in particolare, le coppie azzurre, pur non partendo da favorite, hanno la possibilità di sorprendere.