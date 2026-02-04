Giovedì 5 febbraio, l’Italia sarà protagonista in diverse discipline alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Il programma prevede competizioni che spaziano dal curling al big air maschile di snowboard, passando per lo sci alpino, lo slittino, l’hockey su ghiaccio femminile e il salto con gli sci.

Programma gare e atleti italiani

La giornata inizierà alle 10.05 con il doppio misto di curling. Per l’Italia gareggeranno Stefania Constantini e Amos Mosaner, che affronteranno la Corea del Sud nella fase a gironi. Nella stessa sessione sono previsti anche gli incontri Gran Bretagna‑Estonia, Svezia‑Cechia e Norvegia‑Stati Uniti.

Alle 11.30, sulla Pista Stelvio di Bormio, si terrà la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di sci alpino. Gli italiani in gara saranno Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Christof Innerhofer. Contemporaneamente, sull’Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo, si disputerà la prima prova cronometrata della discesa libera femminile, con Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni e Nadia Delago.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, proseguiranno le prove cronometrate dello slittino singolo maschile. Leon Felderer, Alex Gufler e Dominik Fischnaller saranno impegnati in due sessioni consecutive.

Alle 14.40, l’hockey su ghiaccio femminile vedrà l’Italia affrontare la Francia nel Gruppo B.

In contemporanea, alle 12.10, si giocherà Svezia‑Germania, e alle 16.40 Stati Uniti‑Cechia (Gruppo A). In serata, alle 21.10, Finlandia‑Canada chiuderà il programma del torneo femminile.

Il salto con gli sci vedrà alle 17.00 il primo allenamento ufficiale sul trampolino piccolo femminile per Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff e Martina Zanitzer. Subito dopo, si svolgeranno le prime due prove cronometrate del singolo femminile di slittino, con Sandra Robatscher e Verena Hofer.

Infine, alle 19.30 inizieranno le qualificazioni del big air maschile di snowboard con Ian Matteoli impegnato nelle tre manche previste (19.30, 20.15 e 21.00). Parallelamente, alle 19.05, si disputerà la quarta sessione di curling doppio misto: Italia‑Canada, Svizzera‑Corea del Sud, Estonia‑Svezia e Cechia‑Gran Bretagna.

Dove seguire le gare

La copertura televisiva sarà garantita da Rai Sport HD con dirette dalle 9.50 alle 12.10, dalle 15.15 alle 17.10 e dalle 19.00 alle 21.45. In streaming, le gare saranno visibili su Rai Play, Eurosport1 (dalle 10.00 alle 23.40), Eurosport2 (dalle 19.25 alle 21.45), DAZN, Discovery Plus e HBO Max. La diretta testuale sarà curata da OA Sport.

Focus sul curling

Il programma del curling del 5 febbraio conferma l’impegno della coppia azzurra Constantini‑Mosaner, che torneranno in campo alle 10.05 contro la Corea del Sud e alle 19.05 contro il Canada, in due match chiave della fase a gironi.

La Federazione Italiana Sport Invernali conferma inoltre che la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile si svolgerà a Bormio alle 11.30, mentre la prima prova femminile si terrà a Cortina nello stesso orario.