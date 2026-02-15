Il 15 febbraio si preannuncia come una delle giornate più intense del calendario olimpico per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Un programma fitto vedrà numerose discipline in scena, con un'ampia partecipazione di atleti italiani.

Il programma della giornata

Le competizioni in programma abbracciano un vasto spettro di discipline sportive invernali. Tra queste spiccano lo slalom gigante femminile, il curling, il bob, lo snowboardcross a squadre miste, il biathlon, lo sci di fondo, il pattinaggio di velocità, lo skeleton, il salto con gli sci, il pattinaggio artistico e l’hockey su ghiaccio.

Gli atleti azzurri saranno impegnati in molte di queste specialità, con un focus particolare sulle prove di sci alpino e sulle staffette di sci di fondo e biathlon.

Gli atleti italiani in gara

La giornata olimpica vedrà la presenza di numerosi atleti italiani nelle diverse discipline previste dal programma. Nello sci alpino femminile, sono attese alcune delle principali rappresentanti della squadra nazionale. Anche in altre discipline, come lo short track e il biathlon, gli italiani sono chiamati a essere protagonisti, puntando a risultati di rilievo.

Altre gare in evidenza

Oltre alle competizioni di sci alpino, il 15 febbraio offrirà appuntamenti cruciali anche per le squadre di curling, le staffette di sci di fondo e le gare di pattinaggio. Il calendario estremamente denso rende questa data un momento centrale per le speranze e le ambizioni degli atleti italiani che partecipano ai Giochi di Milano-Cortina 2026.