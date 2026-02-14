Le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 vedono l’Italia affermarsi con un eccellente piazzamento nel medagliere. Gli Azzurri si posizionano al secondo posto per numero di ori, con sei successi, e in perfetta parità con la Norvegia per numero complessivo di podi, entrambi a quota diciotto. Il bilancio azzurro è frutto di prestazioni di rilievo in diverse discipline, comprendendo sei ori, tre argenti e nove bronzi.

Il medagliere aggiornato

Al 14 febbraio, l'Italia ha conquistato un totale di diciotto podi, lo stesso numero della Norvegia. Quest'ultima, tuttavia, guida la classifica grazie a un maggior numero di ori (otto).

Seguono gli Stati Uniti con sedici medaglie totali (quattro ori, otto argenti, quattro bronzi) e la Francia con dieci podi (quattro ori, cinque argenti, un bronzo).

Contesto e numeri chiave

I Giochi, iniziati ufficialmente con la cerimonia d’apertura del 6 febbraio, prevedono centosedici titoli in sedici discipline, con la partecipazione di circa duemilanovecento atleti. L’Italia, con centonovantaquattro convocati, ha superato il proprio record di presenze stabilito a Torino 2006. Il medagliere attuale riflette una spedizione azzurra in netta crescita rispetto a Pechino 2022, dove si concluse al tredicesimo posto con due ori, sette argenti e otto bronzi (diciassette podi).

Confronto con edizioni precedenti

Il risultato di Milano-Cortina 2026 si avvicina significativamente al record storico di medaglie totali stabilito dall'Italia a Lillehammer 1994, che fu di venti. Il medagliere aggiornato, con sei ori, tre argenti e nove bronzi, conferma la solidità della performance italiana in questa edizione dei Giochi Invernali.