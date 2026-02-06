L’Italia apre oggi la prova a squadre (Team Event) di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026. La competizione si svolge all’Unipol Forum di Assago e vede la squadra azzurra schierare Charléne Guignard‑Marco Fabbri nella danza, Sara Conti‑Niccolò Macii nelle coppie e Lara Naki Gutmann nel singolo femminile. Domani è atteso Daniel Grassl nel singolo maschile. L’obiettivo dichiarato è conquistare una medaglia, puntando al bronzo in una sfida che si preannuncia serrata con Georgia, Francia e Canada.

Programma e contesto della gara

La giornata di gare prende il via alle ore 9.55 con la rhythm dance, seguita dallo short program delle coppie alle 11.35 e dallo short program femminile alle 13.35. Il format della competizione assegna un peso rilevante ai programmi corti: dieci squadre partecipano, con punteggi da zero a dieci. Solo le prime cinque squadre accedono al programma libero, dove i punti disponibili scendono da uno a cinque. Questo meccanismo rende quasi imprescindibile una performance impeccabile nei segmenti brevi per poter ambire alle medaglie.

Le avversarie e le incognite

Nella danza, l’Italia dovrà confrontarsi con coppie di alto livello come i francesi Laurence Fournier Beaudry‑Guillaume Cizeron e gli statunitensi Madison Chock‑Evan Bates.

La lotta per il bronzo si prospetta intensa, con Canada, Gran Bretagna e Georgia come principali contendenti. Nelle coppie d’artistico, Conti‑Macii dovranno misurarsi con le coppie di Giappone (Miura‑Kihara), Georgia (Metelkina‑Berulava) e Cina (Sui‑Han), questi ultimi campioni olimpici in carica. Nel singolo femminile, Gutmann si troverà di fronte le favorite di Giappone e Stati Uniti, oltre alla georgiana Anastasiia Gubanova, alla francese Lorine Schild e alla canadese Madeline Schizas.

La giornata decisiva per le medaglie

La giornata odierna, venerdì 6 febbraio, è considerata praticamente decisiva per la lotta alle medaglie. La tensione è palpabile all’Unipol Forum di Milano, dove l’Italia punta al bronzo, consapevole del passo in più di squadre come Stati Uniti e Giappone.

La competizione offre ampia copertura mediatica: la diretta televisiva è prevista su Rai Sport+HD per la rhythm dance e su Rai 2 per le altre prove. Lo streaming è disponibile su Discovery Plus, HBO Max ed Eurosport 1, accessibile anche tramite DAZN, Prime Video e Tim Vision. OA Sport garantisce inoltre una diretta testuale per seguire ogni momento in tempo reale.