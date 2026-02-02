La nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio si prepara ad affrontare le Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026 con l'ambizione di sorprendere e conquistare il pubblico di casa. Dopo un'intensa preparazione, le azzurre, guidate dall'head coach Eric Bouchard, sono pronte a vivere un'esperienza olimpica.

Il cammino verso le Olimpiadi

Le atlete, sotto la guida del coach canadese Eric Bouchard, hanno completato un lungo percorso di preparazione, che ha incluso tappe in Canada e in Italia. Il debutto olimpico è previsto per giovedì 5 febbraio alle 14:40 contro la Francia.

L'Italia è inserita nel Gruppo B, insieme a Svezia, Giappone e Germania, con l'obiettivo di assicurarsi uno dei tre posti disponibili per accedere ai quarti di finale.

Strategia e mentalità di squadra

Eric Bouchard ha delineato la strategia con un messaggio chiaro: “Nessuno ci vede come favorite? Bene così, non ci interessa. Giocare a tutta pista, vincere le battaglie uno contro uno, gestire il disco: partiamo da qui e dall’attenzione su ogni singolo cambio. Ribadisco l’importanza della struttura difensiva, partite del livello olimpico si vincono prima di tutto nel proprio terzo, ed è esattamente quello per cui ci stiamo preparando. Abbiamo sempre tenuto alta l’intensità del lavoro per essere pronte dal punto di vista fisico, ora posso dire che questa nazionale sa difendere, sa soffrire e anche colpire al momento giusto.”

La squadra è un mix di talenti formati in Italia e giocatrici con origini italiane che hanno maturato esperienza all'estero.

Tra queste figurano Laura Fortino (medagliata olimpica con il Canada), Franziska Stocker e Amie Fielding Varano (attive in Svezia), la giovane Matilde Fantin (19 anni, alla Penn State University), Kristin Della Rovere (Toronto Sceptres), e le portieri Martina Fedel, Gabriella Durante e Margherita Ostoni. La squadra punta a sfruttare il fattore campo e l'elemento sorpresa, grazie anche a un percorso di preparazione svolto lontano dai riflettori.

Il contesto del torneo olimpico

Il torneo femminile di hockey su ghiaccio si svolgerà dal 5 al 19 febbraio 2026, con le partite ospitate nelle arene milanesi: la Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena e la Milano Rho Ice Hockey Arena. L'Italia, nel Gruppo B, affronterà nell'ordine Francia, Svezia, Giappone e Germania.

I quarti di finale sono in programma dal 13 febbraio, le semifinali il 16, mentre le finali per le medaglie si disputeranno il 19 febbraio.

Obiettivi e prospettive

Il torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026 rappresenta un'importante vetrina per la nazionale azzurra. Inserite nel Gruppo B, le azzurre puntano a superare la fase a gironi e raggiungere i quarti di finale, sfruttando il sostegno del pubblico di casa e la determinazione di un gruppo coeso.