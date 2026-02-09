Martedì 10 febbraio, l'Italia sarà protagonista nella quarta giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nove finali assegneranno medaglie in diverse discipline, rendendo la giornata particolarmente ricca di eventi sportivi.

Gli azzurri in gara: discipline e atleti

Tra gli appuntamenti più attesi spicca la combinata femminile a squadre di sci alpino, con quattro formazioni italiane già qualificate per le semifinali. Grande attenzione anche allo short track: nelle gare dei 500 metri femminili scenderanno in pista Arianna Fontana, Chiara Betti e Arianna Sighel, mentre nei 1000 metri maschili gareggeranno Pietro Sighel, Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser.

L'Italia sarà inoltre impegnata nei quarti di finale della staffetta mista di short track. Nel biathlon, la 20 km individuale maschile vedrà la partecipazione di Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Nicola Romanin. Il curling proporrà il doppio misto con l'Italia in campo per la finale per il bronzo. Nello slittino, il singolo femminile vedrà in gara Sandra Robatscher e Verena Hofer. Infine, il salto con gli sci presenterà la gara a squadre mista, con l'Italia impegnata sia nel trial round che nella finale.

Orari e modalità di visione

La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD (con diverse fasce orarie: 9.15-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-22.40).

Le gare saranno inoltre disponibili in streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-22.50), Eurosport2 (12.15-15.25 e 18.00-22.40) e DAZN. Per chi preferisce seguire l'evento in tempo reale, sarà disponibile una diretta testuale curata da OA Sport.

Copertura completa dell'evento

Eurosport, attraverso Warner Bros. Discovery, assicura la copertura integrale delle Olimpiadi Invernali 2026 in Europa. Oltre mille ore di programmazione, di cui 865 in diretta, saranno trasmesse su Eurosport 1 ed Eurosport 2. Questi canali sono accessibili tramite Discovery+, HBO Max e DAZN. L'offerta include anche studi dedicati e contenuti multilingue per arricchire l'esperienza degli spettatori.

In sintesi, martedì 10 febbraio si preannuncia una giornata intensa per l'Italia, con atleti e atlete pronti a competere in discipline diverse. Sarà possibile seguire le competizioni attraverso un'ampia offerta televisiva, in streaming e tramite dirette testuali.