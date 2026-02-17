Lo sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 si concluderà con lo slalom femminile, in programma mercoledì 18 febbraio sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo. La prima manche è prevista alle ore 10.00, la seconda alle ore 13.30, momento in cui sarà incoronata la nuova Campionessa Olimpica e celebrato l’ultimo podio della rassegna a cinque cerchi.

La punta di diamante italiana

L’Italia punterà in particolare su Lara Della Mea, autrice di una splendida prova nello slalom gigante, dove ha chiuso al quarto posto a soli cinque centesimi dalla medaglia d’argento.

La sua performance nel gigante ha dimostrato un’ottima forma e una notevole vicinanza al podio, rendendola una delle atlete da tenere d’occhio.

Dettagli su diretta TV e streaming

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2, in chiaro e gratuitamente. In streaming sarà possibile seguirla su Rai Play (gratis). Per gli abbonati, la competizione sarà disponibile anche su Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN e HBO Max. OA Sport garantirà la diretta testuale dell’evento, offrendo aggiornamenti costanti.

Contesto olimpico e programma

Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026 si chiude con questa prova femminile, che rappresenta l’ultimo atto della disciplina nella rassegna olimpica. La scelta di Lara Della Mea come punta di diamante dell’Italia è strettamente legata alla sua recente performance nel gigante, dove ha confermato il suo potenziale.