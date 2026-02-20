Venerdì 20 febbraio segna un momento cruciale per Milano‑Cortina 2026, con un programma di gare intenso che vede coinvolti numerosi atleti italiani. OA Sport inaugura la diretta live testuale della giornata, mettendo in risalto il ritorno in pista di Francesca Lollobrigida e le ultime speranze per Tommaso Giacomel e Arianna Sighel.

Il programma della giornata

La mattinata si apre con lo skicross femminile, dove Jole Galli e Andrea Chesi affrontano il seeding round a partire dalle ore 10.00. Galli è pronta a inseguire un podio, sebbene non semplice.

In contemporanea, nel bob, l'atleta Baumgartner scende in pista posizionandosi sesto nella startlist, mentre tra i favoriti figurano i tedeschi Lochner, Friedrich e Ammour.

Nel pomeriggio, alle 14.15, è in programma la mass start 15 km maschile di biathlon, con Tommaso Giacomel tra gli azzurri in gara. Alle 16.30, Francesca Lollobrigida ritorna sui 1500 m del pattinaggio di velocità, dopo i successi ottenuti nei 3000 e 5000 m. In serata, alle 20.15, Arianna Fontana, Elisa Confortola e Arianna Sighel gareggiano nei 1500 m di short track, con la possibilità di accedere alla finale A prevista per le 22.07.

Contesto e attese

La giornata rappresenta un’occasione importante per gli atleti azzurri: Lollobrigida punta a un altro podio dopo le due medaglie d’oro già conquistate, Giacomel cerca il riscatto nel biathlon, mentre Sighel e le sue compagne mirano a brillare nello short track.

Il liveblog di OA Sport accompagna minuto per minuto gli sviluppi, offrendo aggiornamenti in tempo reale.

Le gare di pattinaggio e biathlon

Secondo il programma ufficiale, la finale dei 1500 m femminili di pattinaggio di velocità è fissata per le ore 16.30, confermando il ritorno in pista di Lollobrigida dopo i trionfi nei 3000 e 5000 m. Il biathlon mass start maschile, con Giacomel in gara, è previsto alle 14.15, mentre lo short track femminile, con Fontana, Confortola e Sighel, prevede i quarti di finale e la finale A in serata.