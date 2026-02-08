Domani, lunedì 9 febbraio, a Livigno si assegneranno le prime medaglie dello sci freestyle alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026. In programma la finale dello slopestyle femminile, con la giovane azzurra Maria Gasslitter in gara.

Orari delle manche e copertura televisiva

La finale dello slopestyle femminile prenderà il via alle ore 12.30 con la prima manche, seguita dalla seconda alle 12.59 e dalla terza alle 13.28. La diretta televisiva sarà garantita da Rai 2 (prima e terza manche), mentre la seconda manche sarà trasmessa su Rai Sport+HD. In streaming, la gara sarà visibile su Rai Play.

Discovery Plus, HBO Max ed Eurosport offriranno la copertura integrale dei quattro segmenti in programma.

Il contesto e la protagonista italiana

Flora Tabanelli, attesa protagonista, ha rinunciato alla gara per motivi precauzionali. Al suo posto, l’Italia punta su Maria Gasslitter, alla sua prima esperienza olimpica. La giovane atleta dovrà superare le qualificazioni per accedere alla finale, in un momento che rappresenta un passaggio cruciale nel suo percorso di crescita.

Il programma dello slopestyle e il contesto freestyle

Il calendario ufficiale conferma che lunedì 9 febbraio alle ore 12.30 è prevista la finale dello slopestyle femminile a Livigno, con le tre manche programmate alle ore 12.30, 12.59 e 13.28.

La sede di gara è Livigno, dove si svolgono le competizioni di freestyle dal 7 al 21 febbraio.

Lo sci freestyle a Milano‑Cortina 2026 comprende quindici eventi da medaglia, suddivisi equamente tra uomini e donne. Tra le discipline presenti figurano aerials, big air, halfpipe, moguls, ski cross e slopestyle. L’Italia, che non ha ancora conquistato medaglie in questa disciplina, punta a migliorare i risultati storici grazie a giovani promesse come Gasslitter.