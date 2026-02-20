La cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 si terrà domenica 22 febbraio, con inizio alle ore 20, presso l’Arena di Verona. In questa occasione, i portabandiera italiani saranno Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto, atleti che hanno rappresentato l’Italia con grande successo durante la manifestazione.

I protagonisti della cerimonia

Lisa Vittozzi, biatleta classe 1995, ha conquistato l’oro nell’inseguimento femminile e l’argento nella staffetta mista. Il suo successo è particolarmente significativo, essendo rientrata da un grave infortunio che l’aveva tenuta lontana dalle competizioni per l’intera stagione 2024-2025.

Davide Ghiotto, pattinatore di velocità, è stato scelto insieme a Vittozzi per rappresentare l’Italia nella cerimonia conclusiva dei Giochi. La loro selezione simboleggia una squadra capace di superare il proprio record di medaglie.

L’evento all’Arena di Verona

L’Arena di Verona farà da cornice alla cerimonia di chiusura, un evento che si preannuncia ricco di emozioni. La celebrazione renderà omaggio ai risultati ottenuti dagli atleti italiani e internazionali. La scelta dei portabandiera riflette la volontà di premiare non solo i successi sportivi, ma anche la resilienza e il valore umano dimostrati dagli atleti nel corso della manifestazione.

Un bilancio positivo per l’Italia

La presenza di Vittozzi e Ghiotto come portabandiera rappresenta il coronamento di un’edizione dei Giochi particolarmente positiva per l’Italia. Il paese ha saputo distinguersi sia per il numero di medaglie conquistate sia per lo spirito di squadra dimostrato in ogni disciplina sportiva.