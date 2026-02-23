Davide Ghiotto e Lisa Vittozzi hanno avuto l’onore di sfilare come portabandiera dell’Italia alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina, tenutasi a Verona. Ghiotto ha descritto l’esperienza come “un’emozione unica, indescrivibile, anche per l’entusiasmo trasmesso dal pubblico. Davvero un momento speciale”. Vittozzi ha aggiunto: “Abbiamo vissuto un’esperienza emozionante. Siamo orgogliosi di aver rappresentato il nostro Paese nella Cerimonia che ha chiuso l’edizione olimpica invernale più vincente di sempre per l’Italia Team”.

Il significato della nomina

La scelta di Ghiotto e Vittozzi come portabandiera rappresenta un riconoscimento simbolico per due atleti che hanno incarnato il successo azzurro a Milano‑Cortina. Ghiotto, campione del pattinaggio di velocità, e Vittozzi, biatleta di alto livello, hanno condiviso il privilegio di portare il tricolore in un momento storico per lo sport italiano.

Un’edizione da record

Questa Olimpiade invernale si è rivelata la più vincente di sempre per l’Italia Team, con un numero record di medaglie e prestazioni di rilievo in diverse discipline. La cerimonia di chiusura ha suggellato un’edizione memorabile, coronata da un forte senso di orgoglio nazionale e da un pubblico entusiasta.

La cerimonia di chiusura

La cerimonia di chiusura, intitolata “Beauty in action”, si è svolta domenica sera all’Arena di Verona. Vittozzi ha commentato in precedenza: “Sono sinceramente senza parole e molto emozionata… Questa nomina è per me motivo di orgoglio”. L’Italia ha conquistato ventisei podi durante i Giochi, confermando il successo di questa edizione.