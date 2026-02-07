Sabato 7 febbraio segna un momento cruciale per Milano‑Cortina 2026, con una giornata densa di competizioni sportive. Gli atleti italiani saranno protagonisti in diverse discipline, tra cui sci alpino, sci di fondo, curling, slittino, pattinaggio, hockey e freestyle, come da programma ufficiale.

Il programma mattutino e gli azzurri in gara

La mattinata si apre alle 10.05 con le gare di curling a doppio misto, valide per la fase a gironi. Alle 10.30 iniziano le qualificazioni femminili dello slopestyle freestyle, con la partecipazione di Maria Gasslitter.

Alle 11.30, l'attenzione si sposta sullo sci alpino con la discesa libera maschile, che vedrà in gara Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris e Florian Schieder. Contemporaneamente, si svolgerà la prova cronometrata della discesa libera femminile, con Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni e Nadia Delago.

Il pomeriggio tra fondo, slittino e curling

Nel primo pomeriggio, alle 13.00, è in programma lo skiathlon femminile (10 km + 10 km), con Anna Comarella, Martina Di Centa e Maria Gismondi tra le favorite. Alle 13.30, si terranno le prove cronometrate 3 e 4 dello slittino singolo femminile, con Sandra Robatscher e Verena Hofer. Nel pomeriggio, alle 14.00, si svolgeranno le qualificazioni maschili dello slopestyle freestyle, con Miro Tabanelli in gara.

Alle 14.35, il curling doppio misto tornerà protagonista con la sfida Italia‑Svezia, che vedrà in campo Amos Mosaner e Stefania Constantini, oltre ad altri incontri. Alle 14.40, l'hockey su ghiaccio femminile vedrà l'Italia affrontare la Svezia.

Serata tra velocità, salto, snowboard e pattinaggio

La serata sarà ricca di emozioni: alle 16.00 è prevista la gara dei 3.000 metri femminili di pattinaggio di velocità. Dalle 17.00 alle 18.32 si svolgeranno le due manche del singolo maschile di slittino. Alle 18.45, inizierà la competizione del trampolino normale individuale femminile nel salto con gli sci. Alle 19.05, il curling doppio misto proseguirà con Italia‑Norvegia. Alle 19.30, si terrà la finale maschile di snowboard big air (prima manche), seguita alle 19.45 dal programma corto maschile del team event nel pattinaggio di figura.

Alle 19.57, si disputerà la finale del trampolino femminile nel salto con gli sci. Alle 20.17, si concluderà la finale big air maschile (terza manche). Alle 21.10, l'hockey femminile presenterà Svizzera‑Canada, mentre alle 22.05, la serata si chiuderà con la free dance del team event nel pattinaggio di figura.

Contesto e dettagli aggiuntivi

Il programma odierno evidenzia l'ampiezza e la varietà delle discipline in cui gli atleti italiani sono impegnati, confermando la natura multidisciplinare dei Giochi. La presenza di talenti come Maria Gasslitter e Miro Tabanelli nello slopestyle freestyle, unitamente alla partecipazione della coppia campione in carica nel curling, Mosaner e Constantini, sottolinea l'importanza strategica di questa prima giornata di gare.