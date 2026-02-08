Domani, 9 febbraio, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si svolgerà la competizione del singolo femminile di slittino sulla pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo. Saranno in programma le prime due manche, preludio alle discese decisive per l’assegnazione delle medaglie.

Le azzurre Verena Hofer e Sandra Robatscher saranno al via. Per Hofer, in particolare, si nutrono grandi speranze di raggiungere una top‑5, dato che “sembra a proprio agio sul budello di casa e può addirittura lanciarsi verso una top‑5 che sarebbe clamorosa”. Le principali favorite restano le atlete tedesche, con Julia Taubitz in primo piano, e le austriache.

Orari e copertura televisiva

La prima manche del singolo femminile è prevista per le ore 17.00, mentre la seconda si terrà alle ore 18.35. La diretta televisiva sarà trasmessa su Rai2 a partire dalle ore 18.00. In streaming, la gara sarà visibile su RaiPlay, Discovery+, DAZN e HBO Max. OA Sport offrirà la diretta live testuale di ogni manche.

Contesto e prospettive

La giornata di domani segna il passaggio dal singolo maschile, concluso in precedenza, al femminile. L’attenzione si sposta ora sulle atlete, con le azzurre pronte a competere sul tracciato di casa.

Dettagli della competizione

La gara del singolo femminile di slittino si svolgerà nelle giornate del 9 e 10 febbraio 2026 sulla pista olimpica Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo.

La competizione vedrà al via venticinque atlete, con un massimo di tre per comitato nazionale. Tra le favorite spicca la tedesca Julia Taubitz, detentrice del titolo iridato. Non saranno presenti la vincitrice dell’edizione precedente, Natalie Geisenberger, e la russa Tat’jana Ivanova, entrambe ritiratesi dall’attività agonistica.