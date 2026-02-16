Durante le qualificazioni del Big Air di sci freestyle al Livigno Snow Park, Elias Lajunen, diciottenne finlandese, è caduto violentemente dopo il primo salto. L’impatto con la schiena e la testa sulla neve compatta è avvenuto domenica sera, durante la prima manche. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei medici di gara, che lo hanno trasportato via in barella. Lajunen è rimasto cosciente e ha mostrato di muovere braccia e gambe, ma la sua competizione si è interrotta sul posto.

Le dinamiche dell’incidente

Il giovane atleta ha perso il controllo durante l’esecuzione di un trick, cadendo con notevole forza sulla pista.

I soccorsi sono intervenuti prontamente, immobilizzando il diciottenne prima di trasportarlo via in barella. La competizione è stata sospesa per pochi minuti, per poi riprendere regolarmente.

Condizioni dell’atleta e prossimi passi

Secondo quanto comunicato dall’ufficio stampa della squadra finlandese, Lajunen è stato descritto come “cosciente” e in grado di “muovere braccia e gambe”. Nelle ore successive all’incidente, l’atleta è stato sottoposto a ulteriori accertamenti medici per una valutazione completa delle sue condizioni. La sua partecipazione alla gara è terminata a seguito della caduta.

Il prosieguo della competizione

La caduta si è verificata durante la prima manche delle qualificazioni del Big Air maschile.

Lajunen è stato trasportato via in toboga. Le informazioni confermano che l’atleta è rimasto cosciente, muovendo sia gli arti superiori che quelli inferiori. Le sue Olimpiadi si sono concluse con questo evento.