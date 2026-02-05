La Val di Fiemme si prepara ad accogliere l'inizio del programma olimpico dello sci di fondo. Sabato 7 febbraio, alle ore 13.00, prenderà il via lo skiathlon femminile, una disciplina che metterà alla prova le atlete combinando la tecnica classica e quella libera. Il giorno successivo, domenica 8 febbraio alle ore 12.30, sarà la volta dello skiathlon maschile. Entrambe le competizioni prevedono un percorso di venti chilometri totali, suddivisi in due frazioni da dieci chilometri ciascuna.
Dettagli della competizione femminile
La prima gara olimpica di sci di fondo vedrà le protagoniste impegnate nello skiathlon femminile.
Questa prova, che unisce la rigorosa tecnica classica nei binari alla più dinamica tecnica libera (skating), è fissata per sabato 7 febbraio alle ore 13.00.
Il programma dedicato agli uomini
Il programma proseguirà il giorno seguente, domenica 8 febbraio alle ore 12.30, con la disputa dello skiathlon maschile. Anche per gli atleti, la gara si articolerà su dieci chilometri in tecnica classica seguiti da altri dieci chilometri in tecnica libera, richiedendo versatilità e resistenza.
Il contesto delle Olimpiadi Invernali
Le gare di sci di fondo si svolgeranno presso lo Stadio del Fondo di Lago di Tesero, un'arena naturale situata in Val di Fiemme, destinata ad ospitare le competizioni nordiche dei Giochi Olimpici Invernali Milano‑Cortina 2026.
Il calendario completo prevede l'assegnazione di dodici medaglie, con un'equa distribuzione tra le competizioni maschili e femminili, escludendo prove miste. Lo skiathlon femminile inaugurerà le competizioni sabato 7 febbraio alle ore 13.00, mentre lo skiathlon maschile seguirà il giorno dopo, domenica 8 febbraio alle ore 12.30.