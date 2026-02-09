Esordio amaro per l’Italia ai Mondiali di cricket T20: nella sua prima partita nella rassegna iridata, disputata all’Eden Gardens di Calcutta, la nazionale azzurra è stata sconfitta dalla Scozia con il punteggio di 207-134.

La partita, valida per il girone C, ha visto gli scozzesi imporsi con un margine netto, mentre per l’Italia si tratta della prima esperienza in un Campionato mondiale di cricket.

Dettagli del match

La Scozia ha totalizzato 207 punti, mentre l’Italia si è fermata a 134. Il risultato segna la prima sconfitta degli azzurri nel loro debutto mondiale.

Prossimi impegni

Il cammino dell’Italia proseguirà giovedì 12 febbraio contro il Nepal al Wankhede Stadium di Mumbai, per poi tornare a Calcutta martedì 16 nella sfida contro l’Inghilterra.

Prestazioni individuali e qualificazione

La Scozia ha dominato l’incontro grazie alle prestazioni di George Munsey e Michael Jones, che hanno guidato la squadra verso il successo.

Per l’Italia, si tratta della prima partecipazione a un Mondiale T20, un traguardo storico raggiunto dopo la qualificazione ottenuta nel luglio 2025. In quell’occasione, gli azzurri avevano sconfitto la Scozia per 12 runs nella finale europea, assicurandosi così il pass per la rassegna iridata.